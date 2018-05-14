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Гои для них не люди - мэр города вызвал скандал антисемитской речью

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Гои для них не люди - мэр города вызвал скандал антисемитской речью
События последних четырех лет Владимир Москаль назвал "спектаклем московско-еврейской власти, который уносит жизни лучших и найжертовниших сыновей Украины"

Сеть всколыхнуло выступление городского головы города Сколе на Львовщине Владимира Москаля с рядом антисемитских заявлений.

Видеозапись с заявлениями Владимира Москаля опубликовал на Facebook председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Полная запись его выступления перед членами националистических организаций была опубликована на YouTube еще 1 декабря 2017 года.

События последних четырех лет Владимир Москаль назвал "спектаклем московско-еврейской власти, который уносит жизни лучших и найжертовниших сыновей Украины".

Ссылаясь на неназванные документы и историка Владимира Вятровича, мэр Сколе утверждал, что евреи составляли большинство во власти государств Варшавского договора.

"После прихода большевиков во власти от 70-90% составляли евреи, которые с алчностью уничтожали нации и народы", - заявил он.

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Он добавил, что еврейских детей с 10 лет обучают определять и уничтожать своих врагов. При этом чиновник сослался на книги "Мафия и Украина" Павла Штепы и "выписки из Каббалы и Торы".

"Много места в этих работах уделено смерти гоев. Гоями они считают всех, кроме иудеев. Всех христиан, арабов, буддистов и других верований. Для них это не люди. Они четко идут к всемирному господству и формируют политику космополитизма и либерализма. Суть этих политик - уничтожить все нации. Оставить политическую нацию, смешать всех людей вместе. Чтобы была одна нация, без корней и истории", - рассказал мэр Сколе.

"Еще Генри Форд издал гениальную фразу - Изолируйте пятьдесят самых богатых евреев - и войн в мире не будет никогда. Генри Форд - это фигура мощная", - пояснил чиновник. Также он добавил, что ход Второй мировой войны определило "мировое жидовство", которое поддержало Сталина.

Ранее мэр Сколе Владимир Москаль выступил с инициативой установить виселицу для взяточников в центре города.

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