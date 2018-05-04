Представительница "Правого сектора" объяснила свое высказывание о "жидах"

"Правый сектор" принимал участие в "Марше украинского порядка" 2 мая в Одессе. Фото: facebook.com/asketka

Руководительница одесского "Правого сектора" Татьяна Сойкина извинилась за свое скандальное антисемитское заявление.

Соответствующие слова она обнародовала в Facebook.

"Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Нет олигархии! Слава Украине!". Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев, ведь обвинять НОД "Правый сектор" в антисемитизме - абсурд... Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые - представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые - те, кто относится к олигархическим кланам и руководствуясь своими меркантильными интересами грабит и уничтожает Украину", - написала Сойкина.

Она отметила, что в рядах "Правого сектора" много евреев.

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Во время "Марша украинского порядка" в Одессе 2 мая лидер местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина выступила с речью, в которой заявила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам". Эти слова вызвали шквал критики. А министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители открыли уголовное производство за публичные призывы к нарушению расового и национального равноправия людей.