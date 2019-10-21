Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы

 
Ексклюзивы
1/5
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
"У нас не хит, а агит-парады: кто заплатил, того песни и крутят" - Эдуард Драч
Просмотров: 576
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35568
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 927
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1737
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2943
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2250
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2898
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
5
8
5
6
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4626
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7263
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1719
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
1 Просмотров: 819
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 15:32

Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
18

  Комментировать

18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко

В Виннице 18-20 октября прошел художественный фестиваль "Air Гогольфест". Мероприятие состоялось на территории завода "Кристалл".

Он впервые полномасштабно открылся в Виннице в течение трех дней. Команда организаторов подготовила около ста спектаклей, творческих перформансов и театральных выступлений.

  Территория завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
Территория завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко

"Наши ожидания более, чем оправдались. В этом году фестиваль посетило значительно больше людей, чем предыдущего. Люди пришли открытые и взаимодействовали с тем, что вокруг них состоялось и были с этим в диалоге. В этом году на фестивале было значительно больше событий, у нас были мощные музыкальные, театральные, детские, образовательные, визуальные и поэтически-перформативные программы", - рассказывает Gazeta.ua программный директор фестиваля современного искусства AIR GogolFest Анна Басова.

Первое, что бросается в глаза – голова Гоголя, которая стоит посередине территории фестиваля. Ее высота – 3 метра. Неподалеку от нее фуд-корты, барахолка, эко-товары.

  18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко
18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко

Посетители говорят, что еда и напитки очень дорогие.

"Кофе эспрессо стоит 30 гривен, а глинтвейн – 60. Чтобы не тратить средства, ходим в супермаркет покупать алкоголь", - говорит Gazeta.ua студентка Аня. Фамилию не называет.

  Фуд-корт на фестивале
Фуд-корт на фестивале

Зажигательные ночные вечеринки состоялись на локациях Вентиляционная и Бункер, где выступали украинские диджеи. Каждая локация рассказывает свою "историю". В коридорах и комнатах – выставки и инсталляции.

В рамках театральной программы состоялось 10 событий для взрослых и детей. Ангар стал местом для громких концертов. В нем состоялось 16 выступлений украинских и зарубежных музыкантов: DZ'OB, ЦеШо, Subcarpati, Линия Маннергейма, Alyona Alyona, Вагоновожатые, Space of Variations, WaveWalkers, Hypnotunes, ZFEELZ, Курносая Дура, UNSLEEPING, Our Atlantic, Reve ta Stohne, Ocean Bloom.

  alyona alyona . Фото: Ирина Кальченко
alyona alyona . Фото: Ирина Кальченко

Наиболее ожидаемой звездой была украинская реперка Alyona Alyona. Она выступала 20 октября и дважды выходила "на бис". Спела известные треки "Рыбки", "Пушка" и "Падло". Девушка со сцены исполнила весь свой альбом "Пушка".

Вход на один день "гоголя" стоил 100 гривен. На все дни – 300 гривен. На протяжении трех дней проведения фестиваля его посетило 13 000 человек.

Уже сейчас организаторы "Гогольфест" ведут переговоры с винницкой властью относительно следующего фестиваля в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рэп, опера и арт-вечеринки: впервые состоится уникальный фестиваль

Фестиваль Air Гогольфест длился три дня, 24 часа в сутки без остановки. На него потратили более 3,5 млн гривен.

В этом году фест вошел в топ-5 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл. За время существования, с 2007 по 2019 г., GOGOLFEST посетили 585 тыс. зрителей, на 16 локациях в 4 городах произошло 4 тыс. событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 зарубежных художников из более чем 40 стран мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 43399
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 42156
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 30271
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 21726
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 21564
Винница
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет
Лицо застыло во времени: раскопали стелу, которой 5 тыс. лет Просмотров: 5184
Создали мусоросортировочную станцию на колесах
Создали мусоросортировочную станцию на колесах 1 Просмотров: 198
Фермер не пожалел 5 млн ради 300-летней церкви
Фермер не пожалел 5 млн ради 300-летней церкви Просмотров: 1800
После смертельной аварии предлагают перекрасить пешеходный переход
После смертельной аварии предлагают перекрасить пешеходный переход Просмотров: 864
Попрощались с заместителем директора школы, которую раздавила встречная иномарка
Попрощались с заместителем директора школы, которую раздавила встречная иномарка
 Просмотров: 5427
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
6
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
4
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 34
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua