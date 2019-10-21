Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы

В Виннице 18-20 октября прошел художественный фестиваль "Air Гогольфест". Мероприятие состоялось на территории завода "Кристалл".
Он впервые полномасштабно открылся в Виннице в течение трех дней. Команда организаторов подготовила около ста спектаклей, творческих перформансов и театральных выступлений.
"Наши ожидания более, чем оправдались. В этом году фестиваль посетило значительно больше людей, чем предыдущего. Люди пришли открытые и взаимодействовали с тем, что вокруг них состоялось и были с этим в диалоге. В этом году на фестивале было значительно больше событий, у нас были мощные музыкальные, театральные, детские, образовательные, визуальные и поэтически-перформативные программы", - рассказывает Gazeta.ua программный директор фестиваля современного искусства AIR GogolFest Анна Басова.
Первое, что бросается в глаза – голова Гоголя, которая стоит посередине территории фестиваля. Ее высота – 3 метра. Неподалеку от нее фуд-корты, барахолка, эко-товары.
Посетители говорят, что еда и напитки очень дорогие.
"Кофе эспрессо стоит 30 гривен, а глинтвейн – 60. Чтобы не тратить средства, ходим в супермаркет покупать алкоголь", - говорит Gazeta.ua студентка Аня. Фамилию не называет.
Зажигательные ночные вечеринки состоялись на локациях Вентиляционная и Бункер, где выступали украинские диджеи. Каждая локация рассказывает свою "историю". В коридорах и комнатах – выставки и инсталляции.
В рамках театральной программы состоялось 10 событий для взрослых и детей. Ангар стал местом для громких концертов. В нем состоялось 16 выступлений украинских и зарубежных музыкантов: DZ'OB, ЦеШо, Subcarpati, Линия Маннергейма, Alyona Alyona, Вагоновожатые, Space of Variations, WaveWalkers, Hypnotunes, ZFEELZ, Курносая Дура, UNSLEEPING, Our Atlantic, Reve ta Stohne, Ocean Bloom.
Наиболее ожидаемой звездой была украинская реперка Alyona Alyona. Она выступала 20 октября и дважды выходила "на бис". Спела известные треки "Рыбки", "Пушка" и "Падло". Девушка со сцены исполнила весь свой альбом "Пушка".
Вход на один день "гоголя" стоил 100 гривен. На все дни – 300 гривен. На протяжении трех дней проведения фестиваля его посетило 13 000 человек.
Уже сейчас организаторы "Гогольфест" ведут переговоры с винницкой властью относительно следующего фестиваля в 2020 году.
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Фестиваль Air Гогольфест длился три дня, 24 часа в сутки без остановки. На него потратили более 3,5 млн гривен.
В этом году фест вошел в топ-5 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл. За время существования, с 2007 по 2019 г., GOGOLFEST посетили 585 тыс. зрителей, на 16 локациях в 4 городах произошло 4 тыс. событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 зарубежных художников из более чем 40 стран мира.
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