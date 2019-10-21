Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы

В Виннице 18-20 октября прошел художественный фестиваль "Air Гогольфест". Мероприятие состоялось на территории завода "Кристалл".

Он впервые полномасштабно открылся в Виннице в течение трех дней. Команда организаторов подготовила около ста спектаклей, творческих перформансов и театральных выступлений.

Территория завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко

"Наши ожидания более, чем оправдались. В этом году фестиваль посетило значительно больше людей, чем предыдущего. Люди пришли открытые и взаимодействовали с тем, что вокруг них состоялось и были с этим в диалоге. В этом году на фестивале было значительно больше событий, у нас были мощные музыкальные, театральные, детские, образовательные, визуальные и поэтически-перформативные программы", - рассказывает Gazeta.ua программный директор фестиваля современного искусства AIR GogolFest Анна Басова.

Первое, что бросается в глаза – голова Гоголя, которая стоит посередине территории фестиваля. Ее высота – 3 метра. Неподалеку от нее фуд-корты, барахолка, эко-товары.

18-20 октября на территории завода "Кристалл" состоялся "air Гогольфест". Фото: Ирина Кальченко

Посетители говорят, что еда и напитки очень дорогие.

"Кофе эспрессо стоит 30 гривен, а глинтвейн – 60. Чтобы не тратить средства, ходим в супермаркет покупать алкоголь", - говорит Gazeta.ua студентка Аня. Фамилию не называет.

Фуд-корт на фестивале

Зажигательные ночные вечеринки состоялись на локациях Вентиляционная и Бункер, где выступали украинские диджеи. Каждая локация рассказывает свою "историю". В коридорах и комнатах – выставки и инсталляции.

В рамках театральной программы состоялось 10 событий для взрослых и детей. Ангар стал местом для громких концертов. В нем состоялось 16 выступлений украинских и зарубежных музыкантов: DZ'OB, ЦеШо, Subcarpati, Линия Маннергейма, Alyona Alyona, Вагоновожатые, Space of Variations, WaveWalkers, Hypnotunes, ZFEELZ, Курносая Дура, UNSLEEPING, Our Atlantic, Reve ta Stohne, Ocean Bloom.

alyona alyona . Фото: Ирина Кальченко

Наиболее ожидаемой звездой была украинская реперка Alyona Alyona. Она выступала 20 октября и дважды выходила "на бис". Спела известные треки "Рыбки", "Пушка" и "Падло". Девушка со сцены исполнила весь свой альбом "Пушка".

Вход на один день "гоголя" стоил 100 гривен. На все дни – 300 гривен. На протяжении трех дней проведения фестиваля его посетило 13 000 человек.

Уже сейчас организаторы "Гогольфест" ведут переговоры с винницкой властью относительно следующего фестиваля в 2020 году.

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Фестиваль Air Гогольфест длился три дня, 24 часа в сутки без остановки. На него потратили более 3,5 млн гривен. В этом году фест вошел в топ-5 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл. За время существования, с 2007 по 2019 г., GOGOLFEST посетили 585 тыс. зрителей, на 16 локациях в 4 городах произошло 4 тыс. событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 зарубежных художников из более чем 40 стран мира.