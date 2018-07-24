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вторник, 24 июля 2018 15:49

Годовщина Скниловской трагедии: во Львове почтят погибших

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Годовщина Скниловской трагедии: во Львове почтят погибших
Скниловская трагедия является крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу. Фото: gdb.rferl.org

Во Львове состоятся памятные мероприятия в связи с 16-й годовщиной Скниловской трагедии.

Во время авиашоу погибли 77 человек, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В годовщину трагедии в 10:00 в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской авиакатастрофы состоится литургия. После ее завершения проведут заупокойное богослужение по погибшим.

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Затем запланирован переход на место аварии, где установлен памятник погибшим и пострадавшим от падения самолета. Возле него священники отслужат панихиду, а после - возложение цветов к могилам погибших.

Городские власти выделили 48 семьям погибших единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. грн каждому.

27 июля 2002 на Скниловском военном аэродроме (Львов) во время празднования 60-й годовщины 14-корпуса ВВС Украины истребитель Су-27УБ упал на зрителей. В результате падения погибли 77 человек, из них - 28 детей, 250 человек пострадали. Скниловская трагедия является крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу.

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