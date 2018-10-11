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суббота, 13 октября 2018 01:35

Фонарь+закрылки: чемпион раскрыл свой рецепт победы

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13 наград по соревнованиям сверхлегкой авиации имеет летчик-испытатель Юрий Яковлев. Он дважды становился чемпион мира и Европы.

Своим рецептом успеха он поделился в интервью Gazeta.ua.

"Прошлым летом победили на чемпионате мира в Венгрии. Во многом благодаря большому "фонарю". Упражнения на соревнованиях в основном навигационные: надо лететь очень точно по карте - плюс минус 300 метров и с минимальной погрешностью по времени. Одновременно надо находить места, обозначенные на фотографиях, и указывать их на карте. Без большого угла обзора этого не сделать", - сказал Яковлев.

Автор: Виктор Фоменко
  Спортивную модель самолета AEROPRAKT-40 спроектировал Юрий Яковлев. Пока он существует в единственном экземпляре
Спортивную модель самолета AEROPRAKT-40 спроектировал Юрий Яковлев. Пока он существует в единственном экземпляре

Победу одержал на спортивной модели AEROPRAKT-40, которую сам спроектировал. Расход топлива у "чемпиона" - 4,5 л. на 100 км. на скорости 110 км. в час. Вес самолета - 290 кг. Пока модель существует в единственном экземпляре.

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"Самолет оборудован мощными закрылками. При отклонении вниз, они сильно уменьшают минимальную скорость. В А-40 - это 55 км. в час. Максимальная - 250. Такой скоростной интервал помогает выбирать оптимальный режим полета. И точно приземляться. Когда садишься с точностью до 5 метров - это настоящий кайф", - объяснил пилот и конструктор.

Юрий Яковлев родился в Ростовской области, Россия. После окончания Куйбышевского авиаинституат, работал в НТК "Антонов", после чего создал компанию по производству сверхлегких самолетов. Сегодня предприятие "Аeropraкt" занимает 3 место в мире в своем классе. За 25 лет продано более 1000 аппаратов.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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