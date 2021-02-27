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суббота, 27 февраля 2021 13:38

Филармония приглашает на бесплатный концерт для детей

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Филармония приглашает на бесплатный концерт для детей
Львовская филармония прводить детские концерты

28 февраля в 11:30 в Концертном зале Людкевича Львовской филармонии готовят праздник для самых маленьких слушателей.

"Волшебное путешествие познакомит главного героя Дзень-Бума с музыкой разных, незнакомых ему до сих пор стран. Все вместе будут внимательно вслушаться в каждую композицию чтобы помочь Дзень-Буму отгадать все страны и счастливо вернуться домой", - рассказывают организаторы.

Во время концерта слушатели услышат музыку известных композиторов, так ловко замаскировали фольклорные мотивы в звучании симфонического оркестра. Для маленьких гостей 28 февраля выступят Лилия Никитчук, Сергей Кутепов, ученики балетной школы L.Stage Ирины Лампик, а также традиционно Академический симфонический оркестр Львовской филармонии под батутой Сергея Хоровца. Окунет в волшебную и увлекательное путешествие Сергей Пригода. Веселые, интерактивные семейные концерты дадут возможность раскрыть любовь ребенка к оркестровой музыки в раннем возрасте.

Концерты из цикла Семейных концертов продолжаются менее часа, а темы специально подобранные для детей от 2 до 9 лет. Партнером серии концертов является Центр музыкального развития "Tempo".

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Также каждый включает 20 минут веселых предконцертных интерактивов с уникальным музыкальным реквизитом при участии артистов симфонического оркестра и аниматоров. Поэтому стоит приходить заранее!
Вход детей до трех лет свободный.

Подробная информация о событии и билеты по ссылке.

27 -28 февраля в Киеве и Житомире харьковский театр Ampulka покажет спектакль "Чуваки не празднуют или Ukrainian" по рассказам Руслана Горового. Писатель дебютирует на сцене в качестве актера. Режиссер - Максим Голенко.

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