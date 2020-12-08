Это антиукраинская политика. – Черкасская ОГА категорически отказывается регистрировать религиозные общины ПЦУ

Бужанскую общину не регистрируют несколько месяцев и даже вызывают активистов в полицию. Фото "Вести Черкасчины"

Черкасская областная государственная администрация не хочет регистрировать общину Православной церкви Украины в Бужанке Лисянского района. Местный храм Веры, Надежды и Любови и матери их Софии остается в священника Василия Яводчака. Чиновники делают все, чтобы оставить в селе осталась церковь Московского патриархата - уверены селяне.

"Еще 2015 года приняли решение перейти к нашей украинской церкви, - рассказывает представитель церковной общины Алексей Багателя. - Собрали более 400 подписей в поддержку этого решения. Надоело слушать, когда поп славит московского патриарха Кирилла. Если бы еще хоть его представителя в Украине Онуфрия, а так самого Кирилла, который благословляет россиян убивать украинских воинов на Донбассе и слова не сказал против оккупации Крыма. Это нас возмущает, но устраивает Черкасскую областную государственную администрацию". Считаю это антиукраинской политикой.



Багателя говорит, что отдельно собирали членов религиозной общины.

"Из 50 присутствующих в Московской церкви пожелали остаться 9 человек. Это включая священника и попадью. 41 человек захотел в украинскую церковь. Священник говорил, что решение об изменении патриархата будет принимать он. Но по толкованию министерства культуры решения принимает сама община. Мы подали документы на регистрацию в Черкасскую ОГА. Тогдашний председатель Игорь Шевченко зарегистрировал нашу общину. Затем бросился отменять. Отменил с формулировкой "в связи с потерей силы". Мы обратились с иском в административный суд. Дело в Черкассах проиграли. Подали апелляцию в Киев и выиграли. Суд вернул дело на рассмотрение административного суда. Тот своим решением зарегистрировал нас. За это время убежало много воды. Я встречался с бывшим главой Черкасской областной государственной администрации господином Романом Боднаром. Тот сказал: "Мы выполним решение суда. Апелляцию не будем подавать".

Надоело слушать, когда поп славит московского патриарха Кирилла

От встречи прошло несколько недель и Багателя узнал, что Черкасская областная государственная администрация таки подала апелляцию.

"Они снова обратились в апелляционный суд в Киеве и тот принял решение, что дело подлежит рассмотрению не в административном суде, а в суде общей юрисдикции. Решение о подаче апелляции подписал не нынешний председатель Сергийчук, а какая-то его подчиненная с фамилией Бережная. Теперь мы готовимся начинать все сначала".

По словам Багатели они в области не одни такие.

"Я звонил секретарю епископа Черкасского и Чигиринского УПЦ Иоанна. Он говорит, что в ОГА лежат мертвым грузом 8 заявлений о переходе общин. Чиновники говорят, что, мол, дождемся решения по Бужанке, а потом возьмемся за вас. Хотя при чем здесь Бужанка? Если документы в порядке, то надо регистрировать. Пусть тогда обращаются в суд те, кто считает иначе".

Слова Багатели подтверждает митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн.

"Действительно, в Черкасской области имеет место саботаж решения о перерегистрации религиозных общин с Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины. Сознательно противодействовал такому решению уже бывший глава Черкасской ОГА Игорь Шевченко. Он отменил решение о перерегистрации Бужанский общины. Другие председателя саботируют этот процесс. Я связываю это с исполнением чиновниками ОГА негласных указаний бывшего первого заместителя Офиса президента господина Сергея Трофимова. Он является верным УПЦ Московского патриархата. Этот человек жестко наказывал чиновников за подобные решения. Принятие таких решений в Черкассах в компетенции советника нынешнего главы Сергея Сергийчука господина Николая Сухового. Именно он выискивает причины чтобы отказать общинам, отрицая их законное право.

По словам митрополита Черкасского в Украине есть области, где перерегистрация общин проходит мирно, без скандалов. В Черкасской области идет активный саботаж со стороны Черкасской ОГА.

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Больше всего общин в Черкасской области с УПЦ МП в ПЦУ перешли весной 2019 года после получения Православной церковью Украины томоса о независимости.