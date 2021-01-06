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среда, 06 января 2021 23:53

Еще один город отказался от локдауна с 8 января

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Еще один город отказался от локдауна с 8 января
Бондаренко против локдауна. Фото: Цензор

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января.

Сейчас в Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая, заявил Бондаренко в видеообращении.

Мэр подчеркнул, что введение строгих карантинных ограничений не обосновано.

"На фоне снижения количества больных введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед новым годом, сейчас мы видим спад", – сказал городской голова.

В городе жизнь идет своим чередом и нет больших скоплений людей.

"Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях" – сообщил Бондаренко.

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Напомним, мэр Тернополя отказался вводить локдаун в городе с 8 января.

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