Еще один город отказался от локдауна с 8 января

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января.
Сейчас в Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая, заявил Бондаренко в видеообращении.
Мэр подчеркнул, что введение строгих карантинных ограничений не обосновано.
"На фоне снижения количества больных введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед новым годом, сейчас мы видим спад", – сказал городской голова.
В городе жизнь идет своим чередом и нет больших скоплений людей.
"Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях" – сообщил Бондаренко.
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Напомним, мэр Тернополя отказался вводить локдаун в городе с 8 января.
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