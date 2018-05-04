Экс-солиста Львовской оперы обвиняют в еще одном развращении несовершеннолетней

Николая Санжаревского подозревают в совершении преступления, связанного с "нарушением сексуальной свободы". Фото: ukrreporter.com.ua

3 мая в помещении бывшего солиста Львовской оперы Николая Санжаревского правоохранители провели очередной обыск. Следственные действия связаны с новыми обвинениями в адрес Санжаревского.

Кроме финансирования сепаратистов из самопровозглашенных республик ЛДНР, львовского артиста подозревают в развращении несовершеннолетних, - пишет ZAXID.NET

Николая Санжаревского подозревают в совершении преступления, связанного с "нарушением сексуальной свободы".

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"Действительно, вчера у меня дома прошел обыск. Я к этому отношусь с пониманием, поскольку информация, которая появилась 16 апреля, очень скандальная. Поэтому я поддерживаю действия полиции по проверке обстоятельств", - рассказал Николай Санжаревский.

Он также опроверг слухи о своем задержании. Солист проживает во Львове и сотрудничает со следователями. Он готов ждать столько, сколько надо до того, как выяснится правда.

Экс-солист Львовского национального театра оперы и балета Николай Санжаревский, которого обвинили в сотрудничестве с пророссийскими боевиками, использовал совращение 13-летней девочки для получения информации о военной службе украинских бойцов на Донбассе.