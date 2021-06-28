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понедельник, 28 июня 2021 15:51

Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
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В поселке Фонтанка Одесской области поселились лисы. Дикие животные живут там около полгода и вовсе перестали бояться людей.

Кадры с лисами обнародовал местный фотограф Геннадий Голубев в Facebook.

Фото: Геннадий Голубев

Поселились лисы между камнями на пляже, которыми укрепили побережья. Местные жители отмечают, что регулярно подкармливают животных.

За пол года жизни на побережье лисы стали совсем ручными. Некоторые из них идут на контакт с людьми и даже позируют на камеру.

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Директор одесского зоопарка Игорь Беляков напомнил, что это очень умные и хитрые животные, и людям лучше их не подкармливать.

"Животных замечали и на Даче Ковалевского, и в Лузановке, Крыжановке, других окрестных селах. Как правило, они не имеют особых неудобств для людей. Однако, если исходить из интересов самой лисы, лучше не пытаться с ней подружиться, и не подкармливать ее. Диком зверю мы таким образом делаем медвежью услугу. Это очень пластичный вид, умный и хитрый. Они привыкают к различным условиям и всегда найдут себе пропитание. Приучать их к контакту с людьми нехорошо", - сказал Беляков изданию "Думская".

Супруги из Чернигова приютили щенка, который оказался волком. Исхудалого и с подбитой лапой щенка заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилось в семье.

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