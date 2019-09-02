Двое мужчин попали в топ лучших учителей мира

1 сентября стали известны имена ТОП-10 учителей Украины по версии премии "Global Teacher Prize Ukraine 2019". В финал попали двое винничан.

В ТОП-10 попали учитель технологии и информатики школы №16 Сергей Петрович и учитель информатики школы №20 Олег Слушный.

Сергей Петрович

В этом году жюри изучило почти три тысячи анкет, что были поданы на конкурс, и сформировало шорт-лист из 50 претендентов. С каждым из них познакомились лично.

Имя победителя, который получит 250 тысяч гривен и 1 год обучения от "Освіторії" можно узнать 5 октября. Учитель-победитель от Украины поедет в марте 2020 года на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай.Там за четыре дня финалисты должны представить и проявить себя, показать работу в командах и немного развлечься.

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"Global Teacher Prize Ukraine" — ежегодная национальная премия для учителей. Имеет целью отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию в 2017 году основала ГС "Освіторія" после подписания меморандума с фондом "Varkey GEMS Foundation".