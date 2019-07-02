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вторник, 02 июля 2019 18:32

Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
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В Сенче перекрыли дорогу
Фото: Facebook
В Сенче перекрыли дорогу
В Сенче перекрыли дорогу
В Сенче перекрыли дорогу
В Сенче перекрыли дорогу

1 июля дорогу между Сенчей и Лохвицей на Полтавщине перекрыли из-за акции протеста по состоянию дорог.

Об этом сообщили в группе "Лохвица. История и настоящее" в Facebook.

Акция началась в 6:00, собирались в Сенче вблизи кирпичного завода.

Протестировать вышли за неудовлетворительного состояния дорожного полотна, которое находится на балансе Агентства местных дорог Полтавщины.

"Есть участки, где, грубо говоря, машина погружается до половины кузова. Мы обращались к руководителю Агентства Алексея Басана, к его товарищу, руководителю Департамента строительства Тимофею Голбану, результатов никаких нет. Дороги не включают в перечень объектов, которые нуждаются в ремонте. А дорога уже похожа на Марс своими кратерами", - прокомментировал во время телефонного разговора с журналистом Gazeta.ua Александр Чистов, которого местные жители попросили обнародовать акцию протеста в Facebook.

Акция протеста продолжалась до девяти утра.

В 9:00 на место сбора прибыли представители Лохвицкой райсовета, председатель Сенчанской громады Виктор Лысый.

Они приняли решение о отложения акций протеста в две недели.

За это время председатель Сенчангской ОТГ запланировал написать обращение в облгосадминистрацию, в Лохвицкое отделения ГУНП и в Агентство.

"Посмотрят реакции должностных лиц и решат, продолжать акцию или нет", - добавил Александр.

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28 мая водители перекрыли участок трассы Полтава - Сумы возле села Тахтаулового.

Об этом Gazeta.ua сообщил активист и блогер Дмитрий Бурмака

Автор: Ярослава ФОНИНА
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