Директорам школ повысили зарплату - кто получит вдвое больше

 
Ексклюзивы
1/5
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Снимают квартиру и крушат ради "хайпа". Как заработать на посуточной аренде
Просмотров: 225
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 531
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 675
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 909
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1602
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 783
Фото
Все фото
26
24
27
4
20
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Шампанское из каски и &quot;монетный дождь&quot;. Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
Виртуальная реальность спасла девочке сердце
Виртуальная реальность спасла девочке сердце
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Как готовили на кулинарном конкурсе для незрящих - фото шедевров
Видео
Все видео
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Обнаженную девушку пронесли в гробу по центру города
Водитель маршрутки влетел в дерево. Покалечены пять пассажиров
Водитель маршрутки влетел в дерево. Покалечены пять пассажиров
На месте строительства дороги нашли древний меч
На месте строительства дороги нашли древний меч
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
Пьяная 18-летняя женщина на большой скорости влетела в электроопору: видео аварии
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 108
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 432
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 12:47

Директорам школ повысили зарплату - кто получит вдвое больше

  Комментировать
Директорам школ повысили зарплату - кто получит вдвое больше
Средняя зарплата директора школы составляет от 10 до 15 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Во Львове директорам общеобразовательных средних школ решили повысить зарплату.

Исполнительный комитет поддержал положение о премировании. С сентября 2021 года они будут получать 27 тыс. грн зарплаты, пишут в пресс-службе Львовского городского совета.

"Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов. Мы, к сожалению, не можем кардинально повлиять на систему образования, ведь это общегосударственная политика. Но понимая важность должности руководителя, мы хотим сделать им плату не менее 27 тысяч гривен. Мы хотим увеличить количество желающих становиться руководителями школ, чтобы было из кого выбирать. Хотим, чтобы наши дети имели лучшее в мире", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где могут заработать студенты

Отмечается, что средняя зарплата директора школы составляет от 10 до 15 тыс. грн. Власти повысили оплату труда, чтобы сделать руководящие должности более престижными и желанными.

"С 1 сентября повышаем уровень оплаты труда директоров школ до 27 тысяч гривен, что эквивалентно $1000. Это важный шаг, ведь в этом году у нас конкурсы на 44 директора УОСО. Мы понимаем, что, инвестируя в образование, инвестируем в будущее", - добавил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

По его словам, на новые зарплаты директорам лишь к концу года планируется выделить 15 млн грн, в следующем - около 45 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил увольнением чиновникам за невыплату заработной платы врачам. О задолженности сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Директорам школ повысили зарплату - кто получит вдвое больше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4167
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 4167
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3870
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3537
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3403
Львов
Вдвое повысили зарплату директорам львовских школ
Вдвое повысили зарплату директорам львовских школ Просмотров: 171
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6444
Коктейль за каждый гол в ворота россиян, Россия-оккупант: как украинские бары анонсируют игры страны-агрессора
Коктейль за каждый гол в ворота россиян, Россия-оккупант: как украинские бары анонсируют игры страны-агрессора Просмотров: 1134
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
Шампанское из каски и "монетный дождь". Как выпускали курсантов-спасателей - фото
24
 Просмотров: 801
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
Женщина девять лет не имела детей. Ходила по крестному пути. Почему паломники со всей Украины едут в Страдч
27
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
25
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Голосов: 278
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть