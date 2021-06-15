Директорам школ повысили зарплату - кто получит вдвое больше

Средняя зарплата директора школы составляет от 10 до 15 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Во Львове директорам общеобразовательных средних школ решили повысить зарплату.

Исполнительный комитет поддержал положение о премировании. С сентября 2021 года они будут получать 27 тыс. грн зарплаты, пишут в пресс-службе Львовского городского совета.

"Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов. Мы, к сожалению, не можем кардинально повлиять на систему образования, ведь это общегосударственная политика. Но понимая важность должности руководителя, мы хотим сделать им плату не менее 27 тысяч гривен. Мы хотим увеличить количество желающих становиться руководителями школ, чтобы было из кого выбирать. Хотим, чтобы наши дети имели лучшее в мире", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Отмечается, что средняя зарплата директора школы составляет от 10 до 15 тыс. грн. Власти повысили оплату труда, чтобы сделать руководящие должности более престижными и желанными.

"С 1 сентября повышаем уровень оплаты труда директоров школ до 27 тысяч гривен, что эквивалентно $1000. Это важный шаг, ведь в этом году у нас конкурсы на 44 директора УОСО. Мы понимаем, что, инвестируя в образование, инвестируем в будущее", - добавил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

По его словам, на новые зарплаты директорам лишь к концу года планируется выделить 15 млн грн, в следующем - около 45 млн грн.

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