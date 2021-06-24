Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео

Девушек высадили на следующей остановке. Фото: https://t.me/magnoliaTVnews

В Ровно девушка сняла с себя одежду прямо в троллейбусе, оставшись только в купальнике.

Кондукторшу при этом беспокоило лишь отсутствие у пассажирки маски, передает неофициальный Telegram-канал Magnolia TV. На видео с ровенского троллейбуса девушка раздевается, в то время как ее подруга снимает процесс на камеру.

"Катя, а слабо в тролике раздеться?" - спросила подруга и попросила девушку продефилировать троллейбусом.

Пассажиры практически не реагировали на выходку, тогда как кондукторша поспешила с замечаниями. При этом женщину беспокоил не обнаженный вид девушки, а отсутствие защитного средства.

"Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надела бегом!" - закричала она, но так и не получила ответной реакции.

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Девушек высадили на следующей остановке.

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