Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео

В Ровно девушка сняла с себя одежду прямо в троллейбусе, оставшись только в купальнике.
Кондукторшу при этом беспокоило лишь отсутствие у пассажирки маски, передает неофициальный Telegram-канал Magnolia TV. На видео с ровенского троллейбуса девушка раздевается, в то время как ее подруга снимает процесс на камеру.
"Катя, а слабо в тролике раздеться?" - спросила подруга и попросила девушку продефилировать троллейбусом.
Пассажиры практически не реагировали на выходку, тогда как кондукторша поспешила с замечаниями. При этом женщину беспокоил не обнаженный вид девушки, а отсутствие защитного средства.
"Я спрашиваю, где ваша маска? Что это делается? Так, маску надела бегом!" - закричала она, но так и не получила ответной реакции.
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Девушек высадили на следующей остановке.
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Во Львове голый мужчина прогуливался улицами под дождем. Соответствующее видео в сети выложил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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