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пятница, 18 июня 2021 17:11

Голая и босая женщина "загорала" на дороге

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Голая и босая женщина &quot;загорала&quot; на дороге
Женщина в самом исподнем была навеселе. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве нетрезвая женщина сняла с себя одежду и обувь, выбежала на дорогу и легла на проезжую часть.

Инцидент произошел у станции метро Гидропарк 18 июня, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Отмечается, что уже не первый случай, когда в Гидропарке люди укладываются прямо на дороге.

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"Продолжение приключений сумасшедших в Киеве. Опять Гидропарк. На этот раз она уже обнажена. И всем нормально, никто не забирает на лечение", - говорится в посте.

Якобы именно эту женщину заметили в начале недели в Гидропарке. Тогда она лежала посреди дороги одетой. На этот раз на ней былі только нательное белье. Женщина то махала водителям рукой, то кричала какие-то бессвязные фразы.

В Ровно на улице заметили парочку, которая разгуливала обнаженной прикрываясь одеялами. Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в местное кафе.

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Дата
18
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