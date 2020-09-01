Девушек таскали за волосы и били ногами - полиция ищет участников массовой драки

Полиция ищет участников драки в центре Полтавы. Фото: t.me/huevajapoltava

Массовая драка в центре Полтавы произошла возле ночного клуба - караоке-бара "ГраммофонЪ", на остановке общественного транспорта "Корпусный сад".

У полиции нет никаких сведений об инциденте - правоохранители узнали о драке из соцсетей, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.

О дате драки, в которой задействованы около 10 молодых людей - мужчин и женщин - также ничего не известно. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале "ХП" 31 августа.

На видео можно увидеть, как парни и девушки бьются между собой, громко матерятся, толкаются и валят соперников на мостовую. Создается впечатление, что знают друг друга - слышно, как они кричат ​​имена. При этом видно, что не проявляют друг к другу чрезмерной жестокости или агрессии. Одна из девушек, которую оттащили от избиения соперницы, победно улыбается, но так, будто она в состоянии опьянения.

На другом видео можно увидеть, как девушки таскают друг друга за волосы и бьют ногами - в том числе, по голове - лежащую на камнях блондинку в коротком красном платье.

Хотя драка произошла в центре города у оживленной дороги и рядом с остановкой общественного транспорта, в полицию не поступало ни одного сообщения. Свидетели сняли произошедшее на видео, но никто не вызвал правохранителей.

"Ни одного заявления по поводу драки в полицию не поступало. Следственно-оперативная группа принимает меры по идентификации участников правонарушения и привлечению виновных к юридической ответственности", - сообщили в пресс-служб полиции.

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Теперь полтавские правоохранители ищут участников инцидента и просят сообщить любую информацию, которая сможет пролить свет на произошедшее, по телефону "102". Или другим удобным способом связаться с полицией.

А пока следователи Полтавского отдела полиции открыли уголовное производство за хулиганство, совершенное группой лиц. За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

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