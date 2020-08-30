ЛГБТ-марш в Одессе завершился массовой дракой

В Одессе произошли столкновения между участниками ЛГБТ-марша и марша За семейные ценности. Фото: Нацполиция

В Одессе проведения Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

В ходе схватки пострадали двое полицейских, шестнадцати человек задержали. Об этом сообщает "Думская".

"Фестиваль" Одесса-Прайд 2020 "проходил на Приморском бульваре, куда пришли и представители организации" Традиция и порядок ". Будучи противниками марша, они начали оскорблять присутствующих нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла драка. Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ , несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш. Пока полицейским удалось развести враждующие по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей ", - говорится в сообщении.

В Одессе произошли столкновения между участниками ЛГБТ-марша и марша За семейные ценности. Фото: Нацполиция

В Одессе произошли столкновения между участниками ЛГБТ-марша и марша За семейные ценности. Фото: Нацполиция

Как отмечается, один полицейский получил серьезное ранение. Его с места происшествия забрала "скорая".

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"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых в медицинское учреждение доставили двух полицейских.", - отмечают правоохранители.

В Одессе произошли столкновения между участниками ЛГБТ-марша и марша За семейные ценности. Фото: Нацполиция

Сообщается, что шестнадцати нарушителей общественного порядка доставили в Приморский отдела полиции. Во всех отбирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время, решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Впервые в истории украинского прайд-движения Марш равенства прошел в онлайн формате. Онлайн зрители и зрительницы оставляли собственные метки на гугл-картах с лозунгами за права ЛГБТ +.