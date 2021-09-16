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четверг, 16 сентября 2021 16:25

Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
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В работе сессии городского совета в Ивано-Франковске сделали паузу на 15 мин., чтобы вакцинировать депутатов от коронавируса.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии
Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv
Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии
Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии
Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии
Депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии

"Организовали такую ​​возможность на месте, чтобы далеко не ходить. Таким жестом покажем пример и ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", - написал городской голова.

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Марцинкив подчеркнул, что в городских медицинских учреждениях стационарно лечатся 132 пациента с ковидом. Из них 11 в реанимациях. А профильной ковидной больницей является областная больница, которая тоже работает на полную мощность.

В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%.

Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

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