Закроют на карантин: школы начали отказываться от "дистанционки"

В области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%.

Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Facebook.

"Правительство вводит более жесткие карантинные меры в работе учебных заведений. Ситуация в области осложняется. Вакцинация является единственным способом уберечься от коронавируса", - отметила она.

В области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На этой неделе по учебным заведениям будут ездить мобильные бригады, чтобы вакцинировать желающих учителей. Чтобы школы работали при красном уровне карантинных ограничений, привиться должны 100% учителей.

Черновицкая и Закарпатская области также отправят на карантин те школы и детсады, где в случае введения желтой зоны не вакцинируются 80% персонала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Нововведения предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.