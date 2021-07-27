"Чтобы хорошо сыграть, инструмент надо погладить" - как прошла первая в стране Органная резиденция

В Украине 137 органов. И только одно учебное заведение, которое готовит музыкантов-органистов. 17 исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет собрались на первую в стране резиденцию во Львовском органном зале. В рамках мероприятия на прошлой неделе происходили мастер-классы, воркшопы, лекции и концерты.

"Органисты - одинокие солисты, - говорит организатор органной резиденции 31-летний Тарас Демко. - В Украине мало ансамблевой игры на органе, мало выступлений с оркестрами. Одна из задач резиденции - дать понять, что музыканты не одиноки в своем желании творить и развиваться. Важнейшая цель проекту - создание уникальной сообщества органистов. Культурное пространство Украины основном игнорирует таких музыкантов. Отсутствует среднее звено образования. Единственный место, где можно поучиться - в органном классе профессора Галины Булибенко в Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве".

Фото: Львовский органный зал

Самым сложным оказалось собрать участников. Три месяца координаторы исследовали центры органной музыки в Украине. К участию приглашали музыкантов, которые играют не только в светских музыкальных заведениях - филармониях, органных залах, - но и в храмах.

"Переговоры с потенциальными участниками вела координатор резиденции, солистка нашего зала Надежда Величко. В целом мы вышли на контакт с 30 органистами. Только несколько из них о проекте узнали из социальных сетей и от своих наставников.

Не меньше времени потратили, чтобы создать программу резиденции. Кроме Галины Булибенко, пригласили одну из найяскарвиших органисток Балтийского региона эстонку Уллу Кригул и поляка Михала Шостака. Их подходы к работе с органом разительно противоположные, тем не менее высоки. Булибенко представляет светскую традицию органной музыки, ее концертное исполнение. В Криґул - очень личностный подход к инструменту. Она - представительница демократической школы, на своих мастер-классах расспрашивает резидентов удобно им сидеть за инструментом, нравится ли им звук и произведение, которое выполняют. А Шостак - виртуоз-импровизатор. Он отвечает за техническую сторону исполнения.

Лекторами и наставниками также пригласили органного мастера, юриста, журналистов, маркетологов. В наших реалиях музыканты часто выполняют функцию и менеджеров - самостоятельно договариваются и ходят на интервью, занимаются продвижением, рекламой, создают себе портфолио. Поэтому и должны знать юридический аспект творчества. Как работать легально и платить налоги, как организовывать и продавать концерты, не нарушать закон об авторском праве".

Примерно 25 процентов украинцев проявляет толерантность к классической музыке.Такую статистику опубликовала Социологическая группа "Рейтинг" в сентябре 2019-го. А это - вторая позиция после поп-музыки.

До сих пор при первой встрече спросят, у кого ты учился. Это - лакмусовая бумажка

"Толеруют - не то же, что любят, - комментирует Тарас Демко. - В примере Львова 25 процентов - это 200 тысяч человек. Много это или мало - не знаю. Лично мы на публику не жалуемся. Но хотелось бы больше внимания. Органы в стране есть, но в основном в храмах. Это вызов для развития искусства. Потому как церковный инструмент, орган не представляет художественной ценности и используется только для богослужений. Хотя с другой стороны - репертуар произведений очень широк. А вот преемственность музыкальной традиции попеременная. Не только из-за сложной истории, но и из-за объемов инструмента. Его дорого строить, дорого обслуживать, он требователен к температурному режиму, помещению, стоимости материалов и мастеров, которые будут его обслуживать. За время независимости только один новый инструмент построили в Харькове в 2012-м".

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Автор: Львовский органный зал Мастер-класс эстонской органистки Уллы Кригул.

Пока резиденты вплавляются в игре на самом большом органе в Украине во время мастер-класса Уллы Кригул, разговариваем с координатором проекту 47-летней Надеждой Величко.

"Органистов мало не только в Украине. Органный мир до сих пор тесен. До сих пор при первой встрече спросят, у кого ты учился. Это - лакмусовая бумажка. Музыканты знают всех преподавателей и понимают, к какой школе ты принадлежишь. Как и 300 лет назад, знания в этой специальности передаются от учителя к ученику, - женщина закрывает двери в зал, хотя звуки инструмента все еще слышны в коридор. - В современных условиях идет речь о том, как и куда будет двигаться органнае дело в Украине. Чтобы мы могли быть конкурентоспособными в этой области, надо объединяться, развиваться, обсуждать не только нюансы исполнения, но и все те изменения, которые диктует современный мир".

Надежда Величко - львовянка. Игре на инструменте училась в Киеве, Санкт-Петербурге, Германии, Дании, Нидерландах и Италии. Уже 20 лет - солистка Львовского органного зала.

"В Украине не хватает инструментов. Орган - не рояль, который в основном звучит одинаково. Каждый орган создан под конкретное место, имеет определенные размеры, определенное количество регистров. Надо понимать особенности акустики, артикуляции, регистровки и подбора репертуара. Резидентам объясняю, что им необходимо самообразование. Прежде всего иностранные языки - английский, немецкий, французский. Это не только даст доступ к большему количеству органов, но и обеспечит возможность поучиться у виртуозов. Второе - это самоанализ собственной игры и игры других исполнителей. Когда начинала свой путь, казалось, сыграв общеизвестный репертуар, смогу все. Но что больше поднималась в мастерстве, тем шире горизонт открывался. Поняла, что это путь длиной в жизнь".

К разговору присоединяется органный мастер из Ужгорода 45-летний Шандор Шрайнер. Он почти пять лет обслуживает львовский орган.

"Если музыкант хорошо знает свой инструмент, это не значит, что он может его чинить. Нет таких неисправностей, которые может устранить сам органист. Категорически запрещаю это делать, потому что после этого орган обычно требует еще более дорогого ремонта. "Нет, мы туда не лезли", - часто говорят мне. Но я все же вижу", - смеется.

Автор: Львовский органный зал Органный мастер Шандор Шрайнер из Ужгорода на встрече с резидентами.

Чтобы хорошо сыграть с органом надо поговорить, просить помощи. А иногда и погладить. Он же как живой

Мужчина родом из города Солотвино на Закарпатье. Учился в Ужгородском училище имени Дезидерия Задора, затем в Киевском национальном университете культуры и искусств. Играет на кларнете и тарґоте - венгерском духовом инструменте.

"На встрече рассказывал участникам, казалось бы, банальные истины. Нельзя ставить карандаши и ручки на инструмент. Они могут упасть, и сломать механику. Бывало, находил в одном 12 ручек за раз. "Не играет. А чего?" - спрашивали. Вот этого! Находил в корпусе обертки от конфет, наручные часы. Чашкам с чаем или кофе тоже не место на органе - это не мебель. Но даже в первый день резиденции был казус - музыканты забыли выключить мотор. Конечно, ничего страшного не произошло. Но в таких случаях мотор запросто может улететь".

Шандор Шрайнер приглашает посмотреть, как проходит мастер-класс Уллы Кригул. Он длится уже 1,5 часа. Участники по очереди исполняют произведения, которые готовили к началу резиденции. Затем обсуждают их с наставницей и коллегами. Слушают замечания и советы. По несколько раз играют ту или иную часть композиции, пока исполнение не удовлетворяет лекторку.

"Чтобы хорошо сыграть с органом надо поговорить, просить помощи. А иногда и погладить. Он же как живой", - шепчет мастер и садится слушать органистов в пустую скамейку.

Занятие длится еще час. За это время сыграть свою программу и пообщаться с наставницей успевают пятеро органистов.

Автор: Львовский органный зал Мастер-класс эстонской органистки Уллы Кригул.

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"Когда меня приняли в резиденцию, поняла, что вселенная слышит меня. Мечтала пожить во Львове хотя бы неделю. А здесь имела возможность почувствовать себя местной органисткой", - рассказывает харьковчанка 20-летняя Дарья Максимова. Учится на отделении фортепиано в Национальной музыкальной академии в Киеве. Факультативно занимается на органе.

В органном зале за три года сделали то, что не удавалось за 30 лет независимости большей части музыкальных центров

С молодой органисткой разговариваем в скверике у органного зала. Говорит, что влюбилась в инструмент, еще ребенком. Слушала аудиозаписи на компьютере. Впервые услышала, как звучит орган вживую, в 14.

"Послушать инструмент в Успенском соборе в Харькове отвела мама. Я была поражена силой звука, который проходил сквозь меня. Поняла, что не знаю как, но этот инструмент будет в моей жизни.

На резиденцию пригласила преподаватель Галина Булибенко. Предложение приняла скептически, потому что только год занимаюсь на органе. Была невероятно счастлива, когда мою кандидатуру согласовали. Надеюсь, что и тусовка, которая сформировалась здесь, перерастет в нечто большое. Мы простые люди, со своими проблемами, без суперспособностей. Хотя, все-таки одна у нас есть - вера в то, что мы можем качественно изменить мир.

Домой везу новые навыки, связи и кучу заметок. Верю, что в моей дела есть потенциал. Невероятно раздражаюсь, когда слышу вопрос: "Ты музыкант? А как ты будешь зарабатывать? Детям за 1,5 тысячи преподавать?" А тут я увидела, как в органном зале за три года сделали то, что не удавалось за 30 лет независимости большей части музыкальных центров. Так что же с такими амбициями можно сделать за всю жизнь?"

Автор: Львовский органный зал Образовательный проект состоит из лекций, мастер-классов, воркшопов, концертов. Резиденция закончилась Гала-концертом участников в воскресенье, 25 июля.

С еще одним участником резиденции разговариваем за 15 минут до начала лекции об истории органостроения во Львове и Галичине. Диакон Евангелическо-Лютеранской церкви в Украине в Одессе 26-летний Игорь Рудий играет за церковным органом почти три года. Родом из Луцка. Окончил тамошний Колледж культуры и искусств имени Игоря Стравинского по классу аккордеона.

"В колледже был урок общего фортепиано, как все студенты-музыканты. Но мой преподаватель был органистом. Попросил у него доступ к инструменту, так и научился. Через некоторое время меня пригласили играть в лютеранской церкви на физгармонии. Это подобный аккордеону инструмент, но выглядит как маленький органчик. Еще за два года позвали в Одессу, там уже был большой орган.

Как диакон вижу в себе служителя органа. Он не просто звучит, а говорит, молится вместе с приходом. Хотя представляю основном духовную музыку, но как профессионал должен расти - посещать мастер-классы, слышать рекомендации. А еще резиденция дает мне возможность почувствовать, что я не один. Ибо мы, органисты - церковные, академические, концертирующие - очень разбросаны по миру. Где-то во Львове есть два органисты, в Киеве тоже два, в Киеве, Одессе ... А тут - все вместе, понимаем, что все же существуем, и нас достаточно много.

Моя цель не только играть во время службы, но и учить. Органисты же обычно - взрослые мужчины и женщины, с образованием, дипломами. Думаете, детям не хочется играть? Вот и занимаюсь со школьниками. На резиденцию привез свою ученицу 14-летнюю Екатерину Адаменко. Если органную музыку сделать доступной, она станет популярной".

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