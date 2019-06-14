Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"

14 июня начался первый день международного литературного фестиваля "Остров Европа".
Организаторы мероприятия провели первые поэтические чтения в прибыльном переулке, на улице Соборной. Рядом - сек-шоп. Именно у него украинский писатель Юрий Издрик прочитал "Поэзию свободы".
Организаторы мероприятия провели первые поэтические чтения в прибыльном переулке, на улице Соборной. Рядом - сек-шоп. Именно у него украинский писатель Юрий Издрик прочитал "Поэзию свободы".
"В свое время здесь располагалась первая в городе книжный магазин, а неподалеку двора - обувная фабрика", - говорит директор фестиваля Александр Вешелени.
В переулке собралось несколько десятков человек: от детей до пенсионеров. На всех не хватило стульев, поэтому некоторые терпеливо стояли. Молодые люди делают фото и видео на память. Когда Издрик читает эротические стихи с нецензурной лексикой, барышни в возрасте стесняются.
Несколькими словами Издрик презентовал себя.
"Некоторые говорят, что я дамский угодник. Особенно упороти готы считают, что Издрик - тот, кто пишет о смерти. На самом деле я пишу о свободе".
В завершение, писатель раздавал автографы и подписывал свои книги.
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"Остров Европа" основан Украинский литератор Екатериной Калитко и Анной Вовченко 2015 года. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.
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