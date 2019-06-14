Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"

14 июня начался первый день международного литературного фестиваля "Остров Европа".

Организаторы мероприятия провели первые поэтические чтения в прибыльном переулке, на улице Соборной. Рядом - сек-шоп. Именно у него украинский писатель Юрий Издрик прочитал "Поэзию свободы".

Издрык читал свою поэзию у секс-шопа. Фото: vezha.vn.ua

14 июня начался первый день международного литературного фестиваля "Остров Европа".



Организаторы мероприятия провели первые поэтические чтения в прибыльном переулке, на улице Соборной. Рядом - сек-шоп. Именно у него украинский писатель Юрий Издрик прочитал "Поэзию свободы".





"В свое время здесь располагалась первая в городе книжный магазин, а неподалеку двора - обувная фабрика", - говорит директор фестиваля Александр Вешелени.



В переулке собралось несколько десятков человек: от детей до пенсионеров. На всех не хватило стульев, поэтому некоторые терпеливо стояли. Молодые люди делают фото и видео на память. Когда Издрик читает эротические стихи с нецензурной лексикой, барышни в возрасте стесняются.



Несколькими словами Издрик презентовал себя.



"Некоторые говорят, что я дамский угодник. Особенно упороти готы считают, что Издрик - тот, кто пишет о смерти. На самом деле я пишу о свободе".

Украинский писатель Юрий Издрик читает собственную поэзию.

Писатель брал в руки свой сборник и открывал случайную страницу с поэзией. Настроения в стихах менялись резко. Первое стихотворение начался о смерти - May Day ("Майский день").



В завершение, писатель раздавал автографы и подписывал свои книги.

На поэтических чтениях присутствовали молодые и пожилые люди. Фото: vezha.vn.ua В 16:00 начнутся поэтические чтения Екатерины Калитко и Катрины Хаддад. По словам организаторов, после, будет акция с требованием освободить моряков, Россия незаконно удерживает в СИЗО. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа" "Остров Европа" основан Украинский литератор Екатериной Калитко и Анной Вовченко 2015 года. Проект призван артикулировать достижения "малых" и "камерных" литератур Европы (Центрально-Восточная Европа, Балканы, Средиземноморье и другие регионы, а также творчество мигрантов) и их связь с украинским историко-культурным контекстом.