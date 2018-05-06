Чиновник умер при взятии его на взятки

Чиновник умер от сердечного приступа, когда его поймали на взятке. Фото: Вестник

Военная прокуратура с СБУ разоблачила преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет, сообщает ТСН.

"Чиновник требовал почти 20 тыс. долларов от частного предпринимателя за разрешение на добычу органических удобрений на водных объектах области. Во время передачи второй части денег - 15 тыс. долларов - его задержали вместе с посредником. Посредником оказался бывший районный чиновник, который также должен был получить процент с взятки ", - говорится в сообщении.

Но во время задержания ему стало плохо с сердцем. Оперативники вызвали скорую ,. До приезда пытались оказать первую помощь человеку. Но он умер в карете скорой помощи.

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Как отметил Петр Бойко, военный прокурор Черновицкого гарнизона, мужчине стало плохо в момент, когда открыли багажник и увидел там много денег.

Правоохранители устанавливают других причастных к преступной схемы.

Сотрудники СБУ и детективы НАБУ разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области. Мужчина требовал $6 тыс.