Чиновник умер при взятии его на взятки

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6543
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1098
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1062
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1854
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7074
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3141
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1989
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4464
Фото
Все фото
18
6
13
18
16
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
&quot;Работала бесплатно&quot; - переселенка рассказала, как стать фотографом
"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Рыцари, оркестры и Король Лев на коне: Львовом прошел парад ко Дню города
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Видео
Все видео
Полицейская машина влетела в отбойник
Полицейская машина влетела в отбойник
Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре
Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре
"Бросились на меня с молотком и ножом" - студенты подрались из-за громкий секс
"Бросились на меня с молотком и ножом" - студенты подрались из-за громкий секс
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1854
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4464
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6048
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 792
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8865
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 504
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 14:59

Чиновник умер при взятии его на взятки

  Комментировать
Чиновник умер при взятии его на взятки
Чиновник умер от сердечного приступа, когда его поймали на взятке. Фото: Вестник

Военная прокуратура с СБУ разоблачила преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет, сообщает ТСН.

"Чиновник требовал почти 20 тыс. долларов от частного предпринимателя за разрешение на добычу органических удобрений на водных объектах области. Во время передачи второй части денег - 15 тыс. долларов - его задержали вместе с посредником. Посредником оказался бывший районный чиновник, который также должен был получить процент с взятки ", - говорится в сообщении.

Но во время задержания ему стало плохо с сердцем. Оперативники вызвали скорую ,. До приезда пытались оказать первую помощь человеку. Но он умер в карете скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Подольском райсуде Киева задержали взяточниц

Как отметил Петр Бойко, военный прокурор Черновицкого гарнизона, мужчине стало плохо в момент, когда открыли багажник и увидел там много денег.

Правоохранители устанавливают других причастных к преступной схемы.

Сотрудники СБУ и детективы НАБУ разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области. Мужчина требовал $6 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновник умер при взятии его на взятки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Лобановского назначили тренером сборной за месяц до Кубка мира

Сегодня родился Зигмунд Фройд: 10 советов от основателя психоанализа

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Самое читаемое
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 34173
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 24582
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 23024
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
5
 Просмотров: 16698
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 15095
Регионы
Мужчина собрал мобильный госпиталь для военных, которому нет аналогов
Мужчина собрал мобильный госпиталь для военных, которому нет аналогов Просмотров: 990
За публичное унижение работницы и угрозы расправой бизнесменшу оштрафовали на 112 тыс грн
За публичное унижение работницы и угрозы расправой бизнесменшу оштрафовали на 112 тыс грн Просмотров: 747
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
Квесты, вино и замки: чем привлекает туристов Ужгород
18
 Просмотров: 657
"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
"Работала бесплатно" - переселенка рассказала, как стать фотографом
6
 Просмотров: 342
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
Во Львове новый рекорд: сварили гигантское мыло
13
 Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
56
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
18
В Украине переименуют сразу две области
12
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
6
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 2283
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua