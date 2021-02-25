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четверг, 25 февраля 2021 19:15

Четвероногого Карлсона достают из "ловушки" - он возвращается туда снова

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Четвероногого Карлсона достают из &quot;ловушки&quot; - он возвращается туда снова
В Ровенской области пес живет на крыше магазина. Его назвали Карлсоном. Фото: скриншот с видео

В Сарнах Ровенской области горожане постоянно звонят спасателям и просят помочь собаке, которая оказалась на крыше магазина.

Только пса спасают, он бежит туда снова, пишет ТСН.

Многие местные самостоятельно забирались на крышу, чтобы спасти собаку. Люди волнуются, что он там мерзнет, голодает, а сам слезть не может.

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"Он туда (на крышу. - Gazeta.ua) ежедневно выбегает, ежедневно ходят его снимать оттуда", - рассказала продавщица соседнего киоска.

Из-за любви к крышам четвероногого назвали Карлсоном. На крышу он выбегает через лестницу с другой стороны магазина. Там греется в ящиках.

Супруги из Чернигова приютили щенка, который оказался волком. Исхудалого и с подбитой лапой щенка заметила возле школы Кристина Макеенко и позвала с собой, чтобы накормить. Так животное поселилось в семье.

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