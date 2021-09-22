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среда, 22 сентября 2021 12:54

Чернигов - один из лучших городов Украины по рейтингу МРИ - СМИ

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Чернигов - один из лучших городов Украины по рейтингу МРИ - СМИ
Чернигов, которым уже второй срок руководит Владислав Атрошенко, имеет индекс в рейтинге лучших городов Украины 3,3 из 5 баллов

Чернигов занял четвертое место в рейтинге лучших городов Украины по результатам ежегодного Украинского муниципального опроса Международного республиканского института.

Результаты исследования обнародовало издание "Новое время".

Город, которым уже второй срок руководит Владислав Атрошенко, получил индекс 3,3 из 5 баллов.

Индекс учитывает ряд показателей, среди которых - качество дорог, состояние экологии в городе, медицина, образование, парки, канализация и другие.

Самый высокий показатель удовлетворенности жителей теми услугами и комфортом, что обеспечивает им власть, в 2021-м получила Винница. За Винницей расположился Луцк, чья экономика насыщена денежными переводами трудовых мигрантов из Польши. Далее идут Ивано-Франковск, в котором происходит существенный рост зарплат, а также Чернигов, который значительно улучшил свои показатели.

Чернигов также стал лучшим городом в категориях "публичные парки и скверы" и "канализация".

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко - один из лидеров по уровню поддержки среди городских глав страны. На местных выборах 2020 он победил в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей.

В июле 2021 Атрошенко заявил, что его партия "Рідний дім" пойдет на парламентские выборы на платформе "УДАРа Виталия Кличко". Они подписали меморандум о сотрудничестве.

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