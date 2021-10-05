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среда, 06 октября 2021 05:00

Церковный праздник 6 октября - сегодня молятся мученице и великому святому

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6 октября православная церковь чтит память мученицы Ираиды Александрийской и вспоминает Зачатие пророка и Предтечи Иоанна Крестителя.

Иоанн Креститель наиболее почитаемый христианский святой после Девы Марии. Он родился неподалеку Иерусалима у священника Захарии и праведной Елизаветы, которые выполняли все заповеди и годами молили Бога, чтобы даровал им дитя.

Автор: https://dc.lviv.ua
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О предстоящем появлении сына, Захария узнал во время службы в храме. Ему явился Ангел, по христианскому преданию.

"Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя, Елизавета, родит тебе сына. И ты дашь ему имя Иоанн", - сказал посланник Бога.

Захария не поверил его словам.

"Я - Гавриил, предстоящий пред тобой и послан благовествовать тебе. Ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим ", - сказал Архангел.

Пророчество Гавриила исполнилось и Елизавета родила будущего Крестителя Иисуса Христа. Иоанн вырос в дикой пустыне, где готовился к великому служению. В 30-летнем возрасте он перестал быть отшельником и вышел проповедовать еврейскому народу. Рассказывал людям о покаянии и необходимостьи крещения для отпущения грехов. Впоследствии крестил Спасителя на реке Иордан.

Иоанн Предтеча был казнен во время правления царя Ирода Антипа. Сначала святого посадили в тюрьму, потому что он критиковал правителя за отказ от законной жены и жизни с Иродиадой - женщиной своего троюродного брата. В дальнейшем дочь Иродиады уговорила Ирода убить Иоанна. Святому отрубили голову.

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Святая мученица Ираида родилась в III веке в египетском городе Александрия в семье священника. Стала монахиней.

Однажды она набирала воду из источника и увидела у морского берега корабль, где сидели заключенные за веру в Иисуса Христа. Добровольно присоединилась к ним.

Корабль доплыл до города Антинополь. Там Ираида была казнена. Ориентировочно это произошло в 308 году, во времена правления императора Максимилиана.

Автор: https://digi.vatlib.it
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Ираида Александрийская приняла мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. Святую убили мечом

5 октября церковь вспоминала пророка Иону и священномученика Фоку. Оба посвятили свою жизнь Богу. Были большими проповедниками и обратили многих людей к вере. Иона наиболее известен тем, что был проглочен китом за отказ выполнять одно из повелений Бога. Провел во чреве рыбы три дня. Фока не изменил вере, несмотря на пытки язычников. Отказался приносить жертву идолам. После этого его бросили в раскаленную баню, где святой и скончался.

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