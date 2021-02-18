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четверг, 18 февраля 2021 20:23

Чего не хватает столице для успешного развития

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Чего не хватает столице для успешного развития
Ирина Соловей назвала успешные украинские города. Фото: Тарас Подолян

Большинство проектов, благодаря которым мы становимся способными как общество, то есть учимся помогать себе, были на стыке культурной и общественной деятельности. Нацелены на переориентацию граждан из "потребителей", которые только пользуются социальными благами, на создателей городов, рассказала Gazeta.ua стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Это основное сдвиги последнего десятилетия. Начали осознавать себя субъектами общественных процессов. Возникла человек-деятель, как определили исследователи социального действия", - добавляет .

Во Львове, Ивано-Франковске, Виннице энергия граждан сочетается со стратегией власти, рассказывает.

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"Бизнес стал частью городской среды. В Киеве хотят применять те же подходы. Но мегаполис имеет не одно ядро ​​тяжести. Пока в столице не хватает среды, где можно наработать для города отдельные подходы. Поэтому развивается медленнее".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ИРИНОЙ СОЛОВЕЙ В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

В 2021 году количество пользователей услуг "умного города" увеличится на 3 млн человек. Сейчас соответствующими услугами уже пользуются более 5 млн киевлян. "Дорожной картой" в развитии Smart City станет Стратегия цифрового развития общин, которую подготовит комитет Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации.

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