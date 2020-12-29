В 2021 году почти четверть украинцев смогут получать услуги "умного города" - Назаров

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 477
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1224
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 864
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1170
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7515
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 828
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
8
5
8
26
5
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
10-метровые динозавры появятся в Виннице
10-метровые динозавры появятся в Виннице
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Видео
Все видео
У Венеры пролетел зонд, который направляется к Солнцу
У Венеры пролетел зонд, который направляется к Солнцу
SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля
SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
В NASA показали видео предстоящего приземления марсохода
В NASA показали видео предстоящего приземления марсохода
NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода
NASA сняли видео о будущем приземлении марсохода
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1224
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 864
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 576
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20052
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1368
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
Просмотров: 18
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 16:39

В 2021 году почти четверть украинцев смогут получать услуги "умного города" - Назаров

  Комментировать
В 2021 году почти четверть украинцев смогут получать услуги &quot;умного города&quot; - Назаров
У 2021 році кількість користувачів послуг "розумного міста" збільшиться на 3 млн осіб. Фото: Дружківська міська рада

В 2021 году количество пользователей услуг "умного города" увеличится на 3 млн человек. Сейчас соответствующими услугами уже пользуются более 5 млн киевлян. "Дорожной картой" в развитии Smart City станет Стратегия цифрового развития общин, которую подготовит комитет Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации.

Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал Юрий Назаров, председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации и председатель Smart City.UA.

"По нашим расчетам, в 2021 году пользоваться услугами "умного города" смогут дополнительно более 3 млн. украинцев. Кстати, если сравнивать этот показатель со столицей, то согласно официальной статистике, здесь сейчас проживают 2,8 млн. жителей, а нашими сервисами пользуются более 5 млн. киевлян. Понятно, что количество жителей в столице давно вышло за рамки официальной статистики и не сопоставима с другими городами", - отметил Назаров.

По словам реформатора, в этом году команда Smart City.UA запустила ряд новых сервисов для киевлян в транспортной, медицинской отраслях, образовательной программе и сфере безопасности дорожного движения. В частности, заработал сервис онлайн-регистрации новорожденных е-Малыш, благодаря которому 100 семей экономит 600 часов ежедневно. В городе установлено 7 тыс. камер, которые минимизировали количество преступлений - криминогенная ситуация улучшилась на 37%. Кроме того, продолжено совершенствование сервиса электронной регистрации детей в дошкольные учреждения столицы - в детские сады уже зарегистрировано более 500 тыс. детей. По электронному билету заработал проезд в муниципальном транспорте, который дает возможность сэкономить средства на каждой поездке и сэкономить время на его приобретение. Сейчас киевляне используют 800 тыс. карточек, по которым осуществляется 26 млн. поездок ежемесячно. Кроме того, команда пополнила новыми смарт-решениями мобильное приложение Kyiv Smart City.

"Мобильное приложение Kyiv Smart City значительно упростило жизнь киевлян. Я считаю наиболее удачными и успешными кейсами, которыми можно гордиться - систему видеонаблюдения, платформу реестров и сервисов, которая создала кабинет жителя в мобильном приложении и возможность приобщиться к голосованию за проекты Общественного бюджета. Но вместе с тем, мы не останавливаемся на достигнутом, нам есть еще над чем работать", - заявил Назаров.

Среди других событий уходящего года, председатель Smart City.UA отдельно упомянул организацию и проведение в Украине международного Kyiv Smart City Forum 2020, который проходил на инновационной онлайн-платформе. В форуме приняли участие лучшие мировые эксперты из Украины, Сингапура, Германии, Испании, Англии, Нидерландов и США. В рамках мероприятия состоялась ежегодная церемония награждения украинских городов-лидеров Smart City Awards 2020.

Как отмечает Назаров, в 2020 году проект Smart City.UA провел большое количество обсуждений по поводу построения "умного города" для многих городов Украины среди которых Мукачево, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Житомир, Харьков, Белая Церковь, Мелитополь, Днепр и Бровары. Команда пришла к выводу, что общины, которые хотят внедрять идеи Smart City, часто не знают, с чего начинать.

"Я как председатель Комитета смарт сити Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины, поднимал этот вопрос на его заседаниях. План деятельности Комитета на 2021 год предусматривает предоставление предложений Минцифре по созданию Стратегии развития общин и типичной целевой городской программы. Уверен, что ее внедрение значительно ускорит развитие общин", - заявил Назаров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2021 году почти четверть украинцев смогут получать услуги "умного города" - Назаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию

Из сел начали вывозить зерно

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

Драматурга избрали президентом

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11421
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 10197
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 8352
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 6858
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 6633
Наука+ИТ
Изобрели новый тип антибиотиков широкого спектра действия
Изобрели новый тип антибиотиков широкого спектра действия Просмотров: 261
Студентка создала самую маленькую новогоднюю ёлку в мире
Студентка создала самую маленькую новогоднюю ёлку в мире Просмотров: 243
В Украине начинают развивать высокие технологии
В Украине начинают развивать высокие технологии Просмотров: 162
Назвали наиболее популярные устройства этого года
Назвали наиболее популярные устройства этого года Просмотров: 207
Ученые нашли способ снизить уровень авиационных отходов
Ученые нашли способ снизить уровень авиационных отходов Просмотров: 189
Больше всего комментируют
15
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
4
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
1
Чиновники похвалили себя за борьбу с Covid-19
Голосов: 3784
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть