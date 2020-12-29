В 2021 году почти четверть украинцев смогут получать услуги "умного города" - Назаров

У 2021 році кількість користувачів послуг "розумного міста" збільшиться на 3 млн осіб. Фото: Дружківська міська рада

В 2021 году количество пользователей услуг "умного города" увеличится на 3 млн человек. Сейчас соответствующими услугами уже пользуются более 5 млн киевлян. "Дорожной картой" в развитии Smart City станет Стратегия цифрового развития общин, которую подготовит комитет Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации.

Об этом в интервью изданию delo.ua рассказал Юрий Назаров, председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации и председатель Smart City.UA.

"По нашим расчетам, в 2021 году пользоваться услугами "умного города" смогут дополнительно более 3 млн. украинцев. Кстати, если сравнивать этот показатель со столицей, то согласно официальной статистике, здесь сейчас проживают 2,8 млн. жителей, а нашими сервисами пользуются более 5 млн. киевлян. Понятно, что количество жителей в столице давно вышло за рамки официальной статистики и не сопоставима с другими городами", - отметил Назаров.

По словам реформатора, в этом году команда Smart City.UA запустила ряд новых сервисов для киевлян в транспортной, медицинской отраслях, образовательной программе и сфере безопасности дорожного движения. В частности, заработал сервис онлайн-регистрации новорожденных е-Малыш, благодаря которому 100 семей экономит 600 часов ежедневно. В городе установлено 7 тыс. камер, которые минимизировали количество преступлений - криминогенная ситуация улучшилась на 37%. Кроме того, продолжено совершенствование сервиса электронной регистрации детей в дошкольные учреждения столицы - в детские сады уже зарегистрировано более 500 тыс. детей. По электронному билету заработал проезд в муниципальном транспорте, который дает возможность сэкономить средства на каждой поездке и сэкономить время на его приобретение. Сейчас киевляне используют 800 тыс. карточек, по которым осуществляется 26 млн. поездок ежемесячно. Кроме того, команда пополнила новыми смарт-решениями мобильное приложение Kyiv Smart City.

"Мобильное приложение Kyiv Smart City значительно упростило жизнь киевлян. Я считаю наиболее удачными и успешными кейсами, которыми можно гордиться - систему видеонаблюдения, платформу реестров и сервисов, которая создала кабинет жителя в мобильном приложении и возможность приобщиться к голосованию за проекты Общественного бюджета. Но вместе с тем, мы не останавливаемся на достигнутом, нам есть еще над чем работать", - заявил Назаров.

Среди других событий уходящего года, председатель Smart City.UA отдельно упомянул организацию и проведение в Украине международного Kyiv Smart City Forum 2020, который проходил на инновационной онлайн-платформе. В форуме приняли участие лучшие мировые эксперты из Украины, Сингапура, Германии, Испании, Англии, Нидерландов и США. В рамках мероприятия состоялась ежегодная церемония награждения украинских городов-лидеров Smart City Awards 2020.

Как отмечает Назаров, в 2020 году проект Smart City.UA провел большое количество обсуждений по поводу построения "умного города" для многих городов Украины среди которых Мукачево, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Житомир, Харьков, Белая Церковь, Мелитополь, Днепр и Бровары. Команда пришла к выводу, что общины, которые хотят внедрять идеи Smart City, часто не знают, с чего начинать.

"Я как председатель Комитета смарт сити Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины, поднимал этот вопрос на его заседаниях. План деятельности Комитета на 2021 год предусматривает предоставление предложений Минцифре по созданию Стратегии развития общин и типичной целевой городской программы. Уверен, что ее внедрение значительно ускорит развитие общин", - заявил Назаров.