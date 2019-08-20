Бухгалтеры, трактористы и повара: назвали самые нужные для города профессии

Самые популярные профессии в Виннице. ФОТО: es.123rf.com

В первой половине 2019 года самыми нужными в Винницкой области стали водители, продавцы, повара, трактористы и бухгалтеры.

"Первое место рейтинга традиционно занимают водители. Второе место – продавцы продовольственных и непродовольственных товаров. Третьи по спросу повара. На четвертом месте трактористы. Пятую строчку занимают бухгалтеры.", - говорят в Винницкой службе занятости.

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Также работодатели ищут швей, официантов, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков и медсестер.

По данным статистики, средняя зарплата таких специалистов составляет 9640 грн.

"На одно рабочее место у нас претендуют 6 человек", - добавляют в Центре занятости.

По состоянию на 1 августа 2019 года статус безработного на Винниччине имеют 15760 человек.