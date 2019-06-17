Более 100 украинских сел и городков остались без света

Непогода во Львовской области обесточила 67 населенных пунктов. Фото: Facebook

Из-за непогоды, в Украине без электричества осталось более 100 населенных пунктов.

В Львовской, Закарпатской и Луганской областях отключили свет. Из-за ветра и грозы срабатывали системы защиты линий электропередач. Было обесточено 107 населенных пунктов. В Сватово Луганской области сильный ветер повредил полтора десятка крыш.

Больше всего пострадавших - на Львовщине - 67 населенных пунктов.

"Львовоблэнерго" уже ведет работы по восстановлению энергоснабжения.

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Выходные 15-16 июня в Украине будут жаркими, только в западных регионах вероятны дожди. "В Карпатах днем +25...+29 градусов, а вечером просто рай +15...+19 градусов. Осадки - локальные с грозами, на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории - сухо и солнечно"