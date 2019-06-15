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суббота, 15 июня 2019 09:53

Где украинцам ждать дождя в выходные

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Где украинцам ждать дождя в выходные
Выходными на западе Украины возможен дождь. Фото: acc.cv.ua

Выходные 15-16 июня в Украине будут жаркими, только в западных регионах вероятны дожди.

"В Карпатах днем +25...+29 градусов, а вечером просто рай +15...+19 градусов. Осадки - локальные с грозами, на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории - сухо и солнечно", - сообщила сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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В Киеве в эти дни также жарко. Будет +30...+33 градуса. Однако в субботу возможен дождь с грозой.

Каждая девушка с нетерпением ждет наступления лета, ведь именно в это время можно стать обладательницей соблазнительного шоколадного загара. Солнце может насытить нашу кожу необходимым для организма витамином D, а также предоставить нашей коже шикарный бронзовый оттенок. Однако оно может и навредить, оставив ожоги, пигментные пятна или более серьезные заболевания.

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Дата
15
июня

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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