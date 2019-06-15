Где украинцам ждать дождя в выходные

Выходными на западе Украины возможен дождь. Фото: acc.cv.ua

Выходные 15-16 июня в Украине будут жаркими, только в западных регионах вероятны дожди.

"В Карпатах днем +25...+29 градусов, а вечером просто рай +15...+19 градусов. Осадки - локальные с грозами, на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории - сухо и солнечно", - сообщила сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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В Киеве в эти дни также жарко. Будет +30...+33 градуса. Однако в субботу возможен дождь с грозой.

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