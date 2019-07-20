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суббота, 20 июля 2019 16:21

Бои в глине и арт-терапия: начался фестиваль гончаров
8

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В Тернополе 19 июля стартовал фестиваль гончаров "Не святые горшки лепят", который продлится 3 дня.

Мастера будут проводить показательные гончарные шоу, мастер-классы по гончарству и других видов народных ремесел. На мероприятии будут лепить главный атрибут фестиваля – 2-метрового кувшина.

"На мероприятие вызвалось приехать 27 гончаров более чем из семи областей Украины, среди которых есть и иностранные мастера - из Беларуси и США. Придумали этот фестиваль, чтобы гончары могли встретиться на одной площадке и пообщаться, поделиться опытом", - рассказывает организатор фестиваля, глава тернопольской ячейки Союза мастеров Ульяна Джигринюк.

Фестиваль гончарства в Тернополе
Фото: tenews.org.ua
Фестиваль гончарства в Тернополе
Фестиваль гончарства в Тернополе
Фестиваль гончарства в Тернополе
Фестиваль гончарства в Тернополе

Гостей фестиваля ждут бои глиной, арт-терапия, лекторий от опытных гончаров, ряд мастер-классов. Можно будет создать казацкую трубку, научиться основам фляндровки
- рисунка цветной жидкой глиной, и конечно погончарить.

Также, можно будет увидеть, как гончары творить вслепую, выяснять, кто из них изготовит наивысший изделие.

Тема фестиваля — Трипольская культура.

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Посетить фестиваль можно в парке Т. Шевченко в такие дни – пятница (20.07) – 14:00-21:00 час.; суббота (21.07) – в 10:00-23:00 час.; воскресенье (22.07 – - в 11: 00-18: 00 час.

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