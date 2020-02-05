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среда, 05 февраля 2020 11:48

Без электричества остались десятки населенных пунктов - спасатели предупреждают о непогоде

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Без электричества остались десятки населенных пунктов - спасатели предупреждают о непогоде
Обесточен 41 населенный пункт. Фото: ИА "Вчасно"

41 населенный пункт в Украине остался без электричества в ночь на 5 февраля. Это произошло из-за снега и порывов ветра.

24 населенных пункта остались без электричества в Одесской области, 17 - в Ивано-Франковской, по данным спасателей с Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

На место аварии привлекли работников облэнерго и "Укравтодора".

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"В течение 5-6 февраля 2020г. Ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности", - предупредили в ДСНС Ивано-Франковской области.

7-9 февраля прогнозируют ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 градусов мороза, днем ​​до 1-6 мороза; в Карпатах ночью 11-16 мороза, днем ​​5-10.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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05
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