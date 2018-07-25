"АТОшники - ублюдки!" - водитель маршрутки набросился на военного

Водитель маршрутки в Запорожье угрожал физической расправой бойцу АТО. Фото: bukovyna

В сеть попало видео с агрессивным водителем маршрутки в Запорожье. Он угрожает физической расправой бойцу АТО и оскорбляет его нецензурной бранью за то, что мужчина защищает Украину от агрессора.

На записи мужчина по имени Валентин матом характеризует Украину и обвиняет ее в развязывании войны на Донбассе. Видео опубликовали на странице сообщества "Это Украина" в Facebook.

Оно начинается с агрессивных выпадов водителя против участника АТО и обвинениях в связях с силовыми структурами. От драки водителя удерживает полицейский и знакомая ему женщина, которая заступается за бойца и записывает конфликт на камеру.

Далее съемка продолжается в помещении, где в сторонника "русского мира" пытаются выяснить, за что он так ненавидит украинских военных. Объясняют, что они защищают страну от российского агрессора.

"Какую страну?! От кого?!" - прокричал в ответ водитель. Кроме того, обозвал участников АТО "уродами". А Украину и людей, носящих вышиванки, - "п*дорками" и подчеркнул, что считает это не оскорблением, а названием вещей своими именами".

Когда женщина, что снимала все на камеру, пригрозила заявлением в полицию за призывы к сепаратизму, водитель возмутился и сослался на то, что Украина является демократической страной.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Водитель маршрутки вместе с другом избил своего пассажира - инспектора патрульной полиции. Он был не при исполнении и сделал замечание о нарушении Правил дорожного движения.