Водитель маршрутки избил полицейского за замечание

Следственно-оперативная группа зафиксировала избиение и опросила участников. Фото: Styler RBC

Водитель маршрутки вместе с другом избил своего пассажира - инспектора патрульной полиции. Он был не при исполнении и сделал замечание о нарушении Правил дорожного движения.

Драка произошла в маршрутке №805 сообщением Вишневое - Киев. Полицейский отметил агрессивное вождение мужчины: тот сигналил другим водителям, а потом проехал на красный свет. Когда полицейский спросил о номерном знаке и фирме-перевозчике, водитель отказался их назвать, сообщил "Киев Оперативный".

"Тогда Игорь (полицейский) представился, показал удостоверение и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса. Водитель как "взорвался" - он начал нецензурно выражаться в сторону милиционера, говорить, что он никто и т.д. Словесная перепалка переросла в то, что водитель отказался останавливаться на остановке, которая нужна была Игорю. Вместо этого он отвез его на конечную остановку, где сам выпрыгнул из-за руля и побежал драться с правоохранителем. Там же, он начал звать "коллег" на помощь. Сразу прибежал дружбан и уже вдвоем они начали бить Игоря. Через несколько секунд помощник начал задувать копа слезоточивым газом. Они начали звонить "решалам", при этом говоря "ты уже не работаешь", "ты знаешь, чей это маршрут", "этот маршрут держат такие люди, тебе и не снилось", - говорится в сообщении.

По статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений) открыли уголовное производство. Пострадавший снимает побои.

Спикер ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в Liga.net отметил, что полицейский даже не при исполнении должен предотвратить правонарушение.

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Водителя маршрутки Белая Церковь - Киев задержали за нарушение ПДД. Оказалось, что он пьян и накануне выпил 250 г водки и 500 г вина. Драгер показал 0,63 промилле.