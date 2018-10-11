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четверг, 11 октября 2018 00:40

Арсенал оружия под Ичней потушили

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Арсенал оружия под Ичней потушили
Пожар в Ичне потушен. Фото: РБК

Пожар на территории 6-го военного арсенала вблизи Ични (Черниговская область) ликвидирована.

"По состоянию на 21:00 остаются одиночные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенных вблизи арсенала", - заявил начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Алексей Чернобай.

Военные подразделения и спасатели ликвидируют очаги задымления и тления. Группы по разминированию очищают от взрывоопасных предметов территорию арсенала и прилегающие населенные пункты. Личный состав возвращается в воинскую часть.

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В ночь на 9 октября у Ични возник пожар на военном арсенале. Огонь охватил около его трети, начали взрываться боеприпасы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 12 500 человек, многие дома остались без света и газа. Над территорией складов закрыли воздушное пространство, также остановили железнодорожное и автомобильное сообщение.

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