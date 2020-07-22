Ярославский призвал глав МВД, СБУ и генпрокурора наказать виновных в нападении на международного партнера DCH в Харькове

Владелец и президент DCH Александр Ярославский обратился с открытым письмом к главам МВД, СБУ и Генпрокуратуры с просьбой разобраться в ситуации с сегодняшним поджогом в Харькове техники международного партнера DCH компании Blacksea Consortium (подразделение глобальной строительной корпорации Makyol). Документ размещен на официальном сайте DCH.

Ранее на сайте Харьковского горсовета появилась информация об этом нападении.

Как известно, Blacksea Consortium выполняет работы по строительству автомагистрали, которая соединит Салтовку с центром города. А DCH является стратегическим партнером корпорации Makyol в Украине.

Александр Ярославский призвал разобраться в ситуации с сегодняшним поджогом в Харькове техники компании DCH Blacksea Consortium

Александр Ярославский призвал разобраться в ситуации с сегодняшним поджогом в Харькове техники компании DCH Blacksea Consortium

По информации горсовета, в результате нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью были серьезно повреждены три грузовых автомобиля, при этом строительство продолжается.

"Нам сложно объяснить нашему международному партнеру, почему вместо обещанного властью режима наибольшего благоприятствования для бизнеса, он с первых же шагов сталкивается с преступностью и не может спокойно выполнить свою работу. Поэтому прошу Вас восстановить правопорядок и обеспечить соблюдение законности применительно к харьковскому проекту Makyol в Украине, а также наказать виновных в сегодняшней попытке поджога", — сказано в обращении Александра Ярославского к министру внутренних дел Арсену Авакову, главе СБУ Ивану Баканову, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Ярославский также подчеркнул в документе, что пригласил Makyol в Украину для участия в национальном проекте "Большая стройка", который инициирован и находится под личным контролем президента Владимира Зеленского. И что готов вместе со своим партнером "сшивать" страну новыми дорогами.

"DCH многие годы системно занимается привлечением в Украину иностранных инвесторов для совместной реализации проектов, и мы всегда последовательно защищаем и отстаиваем интересы всех наших партнеров. Потому что тем самым мы защищаем инвестиционный имидж нашей страны и стараемся повысить инвестиционную привлекательность нашей экономики", - пишет бизнесмен. И делает вывод: "То, как разрешится ситуация в Харькове, на долгое время станет маркером для всех международных компаний – можно или нельзя вести дела нашей стране".

Александр Ярославских входит в топ-10 украинских бизнесменов по версии Forbes Ukraine. Принадлежащая ему группа DCH имеет более, чем 20-летнюю историю и располагает диверсифицированным инвестиционным портфелем, в которых входят активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент, строительство и др. DCH известна своей практикой защиты интересов таких международных компаний как BNP Paribas, Apolla, Citigroup и др.