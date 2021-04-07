Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев

Владислав Чабанюк среди экспозиций музея. Фото: "Голос Украины"

Раскопки крупнейшего в мире трипольского поселения между селами Тальянки и Леґедзине, входящие в Тальновской общины, Черкасской области планируют восстановить в этом году. Об этом сообщил директор заповедника "Трипольская культура" Владислав Чабанюк.

- В прошлом году в связи с ковидом мы впервые за почти 30 последних лет не копали Триполье, - рассказывает Владислав Васильевич. - Планируем возобновить раскопки летом этого года. Конечно, если не произойдет какого-то невероятного развития событий и очень страшного локдауна. Потому что раскопки требуют денег и людей. В апреле мы планировали сделать реконструкцию Легедзинского антибольшевистского восстания 1920 года, но вынуждены были отменить из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Трипольское поселение между Тальянки и Леґедзино считается крупнейшим в мире. Его площадь - 450 гектаров. Последние несколько лет раскопки финансировал английский лорд Бертран Кост. Экспонаты, найденные на раскопках, демонстрируются в Легедзинском музее.

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Кроме трипольского древнего города здесь найдены остатки поселения времен черняховской культуры и скифские курганы. На одном из них установили памятник советским пограничникам Коломыйского отряда и их собакам, погибшим в 1941 году.