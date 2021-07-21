Аномальная непогода: на Николаевщине выпал град размером с яйцо

Во вторник, 20 июля, город Южноукраинск Николаевской области накрыл мощный ливень. По городу пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо.

Огромный град оставил вмятины на автомобилях, об этом сообщают жители Южноукраинска в Viber.

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Сильный ливень и шквалистый ветер наблюдался и в Первомайском районе. Некоторое время на трассе между Первомайском и Южноукраинском образовалась пробка из-за падения во время непогоды дерева, отмечают водители.







Харьковом пронесся мощный ливень с ураганом и градом. За 15 мин. непогода наделала немало беды в городе. В одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. Во дворе одной из многоэтажек на припаркованную машину упал навес, который ветром оторвало от окна.