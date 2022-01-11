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среда, 12 января 2022 05:30

Анисию Солунскую ударили мечом за отказ идти на языческий праздник

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Анисию Солунскую ударили мечом за отказ идти на языческий праздник
Анисию Солунскую убил мечом язычник. Разозлился на отказ святой идти с ним на языческий праздник. ФОТО: https://spzh.news

Сегодня христиане вспоминают мученицу Анисию Солунскую, родившуюся в 284 году в Греции. Ее родители были обеспеченными людьми и дали ей хорошее образование.

Анисия с детства воспитывалась в христианских традициях. В раннем возрасте осиротела и получила большое наследство. Раздала его бедным, а свою жизнь окончательно посвятила Богу – много молилась и постилась. Помогала другим христианам, страдавшим от преследований язычников.

В период, когда жила Анисия, правителем Греции был римский император Максимиан. Он ненавидел христиан и издал приказ, которым позволял безнаказанно их убивать и подвергать пыткам. Это и послужило основанием для одного из язычников убить святую Анисию. В 305 году он встретил ее по дороге в храм и потребовал, чтобы пошла с ним на языческий праздник. Получив отказ, ударил святую мечом.

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Анисию похоронили у главных ворот города Солуни - ныне Салоники.

Вчера Православная церковь Украины вспоминала преподобного Иова Манявского, который основал Кресто-Воздвиженский монастырь в селе Манява Ивано-Франковской области. Обитель до сих пор действует и находится под юрисдикцией ПЦУ. Верующие часто называют ее украинским Афоном, потому что тоже расположена на горе.

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