Аэропорт "Полтава" прекратил отправлять рейсы

Международный аэропорт "Полтава" перестал отправлять рейсы в Турцию и Египет.
Полтавчане рассказали, что собирались лететь в путешествие в июле: приобрели путевку, забронировали билеты и отель. Однако 19 июня турагент сообщил, что придется лететь из Харькова. Об этом пишет местное издание "Коло".
По словам турагента Ирины Васильченко, она получила информацию об отмене авиарейсов из Полтавы в связи с оптимизацией вылетов. Говорит, теперь отправляет клиентов из других городов, преимущественно из Харькова и Киева.
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В JoinUp ответили, что 20 июня состоялся последний рейс и его пассажиры будут возвращаться уже не в Полтаву. Причиной переноса вылетов в Харьков назвали недобор пассажиров из Полтавы. На сайте JoinUp информации об отмене авиарейсов пока нет.
Здание и взлетное поле международного аэропорта "Полтава" полностью отремонтировали после 20-летней паузы. Это старейший аэропорт Украины.
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