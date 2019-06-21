Аэропорт "Полтава" прекратил отправлять рейсы

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 1620
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Просмотров: 810
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 279
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 936
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 747
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2304
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
1 Просмотров: 1701
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5103
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
7
4
6
5
4
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
&quot;Его убили ножом в сердце&quot; - полтавчане почтили погибшего в АТО
"Его убили ножом в сердце" - полтавчане почтили погибшего в АТО
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Диагноз установили только с третьей попытки: спортивному журналисту срочно нужна помощь
Видео
Все видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
"Между Красноградом и Карловкой не дорога, а направление" - показали видео трассы Запорожье - Киев
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 945
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 522
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5490
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
21 июня 2019
Просмотров: 54
Без потреби
На горі, на самому вершечку, при хресті і якійсь пам'ятній стелі сидів гурт місцевих. Пару порожніх пляшок лежали біля імпровізованого столу, хлопці ...
пятница, 21 июня 2019 17:35

Аэропорт "Полтава" прекратил отправлять рейсы

  Комментировать
Аэропорт &quot;Полтава&quot; прекратил отправлять рейсы
Здание и взлетное поле международного аэропорта "Полтава" полностью отремонтировали после 20-летней паузы. Фото: Свtтлана Бондарева

Международный аэропорт "Полтава" перестал отправлять рейсы в Турцию и Египет.

Полтавчане рассказали, что собирались лететь в путешествие в июле: приобрели путевку, забронировали билеты и отель. Однако 19 июня турагент сообщил, что придется лететь из Харькова. Об этом пишет местное издание "Коло".

По словам турагента Ирины Васильченко, она получила информацию об отмене авиарейсов из Полтавы в связи с оптимизацией вылетов. Говорит, теперь отправляет клиентов из других городов, преимущественно из Харькова и Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Полтавского аэропорта вылетел самолет в Египет

В JoinUp ответили, что 20 июня состоялся последний рейс и его пассажиры будут возвращаться уже не в Полтаву. Причиной переноса вылетов в Харьков назвали недобор пассажиров из Полтавы. На сайте JoinUp информации об отмене авиарейсов пока нет.

Здание и взлетное поле международного аэропорта "Полтава" полностью отремонтировали после 20-летней паузы. Это старейший аэропорт Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аэропорт "Полтава" прекратил отправлять рейсы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

Президент спас от тюрьмы писательницу

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 93448
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 83054
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 73883
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 2 Просмотров: 46643
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 44623
Полтава
Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га
Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га
 Просмотров: 18
Трагедия на воде - как действовать, чтобы спасти утопающего
Трагедия на воде - как действовать, чтобы спасти утопающего
 Просмотров: 63
В машину депутата бросили гранату
В машину депутата бросили гранату Просмотров: 936
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
В Полтаве попрощались с писателем, краеведом и филологом - фото
7
 Просмотров: 1152
В Полтаве будут танцевать танго в таинственном дворике
В Полтаве будут танцевать танго в таинственном дворике Просмотров: 45
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
4
Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
Голосов: 43
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua