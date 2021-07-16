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пятница, 16 июля 2021 09:18

Адская жара в Украине побила 70-летний рекорд

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Адская жара в Украине побила 70-летний рекорд
Вода в Десне прогрелась почти до 28°С. Фото: Reuters

14 июля стало самым жарким за последние 70 лет днем в Чернигове.

Сегодня в городе и области температура воздуха ожидается в пределах 35°С, сообщает Черниговский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

"В среду абсолютный максимум, который держался с 1951 года и составлял 33,2 градуса, перекрыла жара в 33,9 градуса", - говорится в сообщении.

В то же время температура воды в реке Десна достигла почти 28°С.

В этом году в июне в Черниговской области синоптики зафиксировали еще четыре абсолютные температурные максимумы.

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В Китае разработали ткань, способную охлаждать человеческое тело на 5°C. В случае массового производства она может помочь людям защититься от повышения температуры, вызванного изменениями климата. Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты. Ткань с добавлением наноматериалов увеличит затраты на изготовление одежды лишь на 10%.

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