Создали ткань для охлаждения тела в жару

В Китае разработали ткань, способную охлаждать человеческое тело на 5°C. В случае массового производства она может помочь людям защититься от повышения температуры, вызванного изменениями климата.

Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты, пишет Science. Авторы разработки - инженеры Ма Яогуан и Тао Гуанмин - уже обращаются с предложениями к производителям текстиля, чтобы коммерциализировать технологию. Ткань с добавлением наноматериалов увеличит затраты на изготовление одежды лишь на 10%.

"Несмотря на то, что ткань выглядит как обычная рубашка, оптически это зеркало", – отмечают разработчики.

Ткань имеет зеркальный эффект, поскольку материал отражает инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Ее толщина при этом составляет всего 0,55 мм.

Чтобы проверить изделие, исследователи создали специальный жилет. Одну его часть сделали из охлаждающей ткани, а вторую – из белого хлопка. Исследователи попросили добровольца посидеть в жилете под прямыми солнечными лучами в течение часа. Измерив температуру его кожи, оказалось, что сторона под новой тканью была почти на 5°C ниже, чем сторона под хлопком.

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Автор: sciencemag.org Для инфракрасной камеры контраст был очевиден

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В Украине в конце июня значительно возросла смертность населения. Причиной стала жаркая погода, предполагают ученые. В то же время в первой половине июня зафиксировали самый низкий уровень смертности за последние шесть лет, если не считать летальные исходы от Covid-19. В Канаде с 25 июня от аномальной жары скоропостижно скончались по меньшей мере 486 человек. Обычно в этот период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти.