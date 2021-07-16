Страну охватят адская жара и дожди: где пройдут ливни

16 июля в Украине будет жарко. Температура воздуха будет достигать +34...36°С. В то же время во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях пройдут сильные ливни, а в столичном регионе возможна гроза.
Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.
В Киеве ожидается небольшая облачность и гроза. Температура воздуха днем составит +34°С.
Во Львове и Ивано-Франковске в пятницу также будет небольшая облачность, пройдут ливни. Днем воздух прогреется до +27...28°С.
В Луцке - небольшая облачность, будет стоять жара до +35°С.
В Ровно, Черкассах, Кропивницком и Житомире в пятницу ожидается небольшая облачность, днем +34°С.
В Тернополе и Хмельницком 16 июля температура воздуха составит +32°С, небольшая облачность.
В Виннице дневная температура сегодня будет в пределах +20...33°С, ожидается небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем до +31°С.
В Полтаве сегодня ожидается температура воздуха +20...32°С, небольшая облачность.
В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура днем +32°С.
В Херсоне в пятницу также сухо, днем +35°С, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +34°С.
В Запорожье сегодня ясно и безоблачно, дневная температура составит +34°С.
В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха установится в пределах +19...29°С.
В Харькове - небольшая облачность с ливнями, температура днем +31°С.
В Днепре ожидается безоблачная сухая погода, днем +34°С.
В Симферополе в пятницу будет ясно и солнечно, а термометры покажут +20...32°С.
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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.
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