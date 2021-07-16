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пятница, 16 июля 2021 07:33

Страну охватят адская жара и дожди: где пройдут ливни

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Страну охватят адская жара и дожди: где пройдут ливни
В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха в пределах +19...29°С. Фото: pixabay.com

16 июля в Украине будет жарко. Температура воздуха будет достигать +34...36°С. В то же время во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях пройдут сильные ливни, а в столичном регионе возможна гроза.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая облачность и гроза. Температура воздуха днем составит +34°С.

Во Львове и Ивано-Франковске в пятницу также будет небольшая облачность, пройдут ливни. Днем воздух прогреется до +27...28°С.

В Луцке - небольшая облачность, будет стоять жара до +35°С.

В Ровно, Черкассах, Кропивницком и Житомире в пятницу ожидается небольшая облачность, днем +34°С.

В Тернополе и Хмельницком 16 июля температура воздуха составит +32°С, небольшая облачность.

В Виннице дневная температура сегодня будет в пределах +20...33°С, ожидается небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем до +31°С.

В Полтаве сегодня ожидается температура воздуха +20...32°С, небольшая облачность.

В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура днем +32°С.

В Херсоне в пятницу также сухо, днем +35°С, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +34°С.

В Запорожье сегодня ясно и безоблачно, дневная температура составит +34°С.

В Сумах пройдет небольшой дождь, температура воздуха установится в пределах +19...29°С.

В Харькове - небольшая облачность с ливнями, температура днем +31°С.

В Днепре ожидается безоблачная сухая погода, днем +34°С.

В Симферополе в пятницу будет ясно и солнечно, а термометры покажут +20...32°С.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.

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Дата
16
июля

Открыли найстрашнийший концлагерь

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