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понедельник, 30 июля 2018 15:05

Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье

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Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье
На экзамен она пришла вместе с мужем и дружками. Фото: s.0352.ua

В Тернополе на вступительный экзамен абитуриентка пришла в свадебном платье.

У девушки совпали сразу два торжества - свадьба и вступительный экзамен в магистратуру Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка, - пишет 0352.ua.

Удивленным преподавателям абитуриентка объяснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали.

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Именно поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.
Администрация университета к экзаменам ее допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и правильным выбором вуза.

Вступительная кампания-2018 завершилась. Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше документов подали на Филологию и Право.

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