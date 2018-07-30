Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье

На экзамен она пришла вместе с мужем и дружками. Фото: s.0352.ua

В Тернополе на вступительный экзамен абитуриентка пришла в свадебном платье.

У девушки совпали сразу два торжества - свадьба и вступительный экзамен в магистратуру Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка, - пишет 0352.ua.

Удивленным преподавателям абитуриентка объяснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наштукатурились и вперед": девушка наняла двойников для прохождения ВНО

Именно поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.

Администрация университета к экзаменам ее допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и правильным выбором вуза.

Вступительная кампания-2018 завершилась. Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше документов подали на Филологию и Право.