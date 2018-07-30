Абитуриентка сдавала экзамен в свадебном платье

В Тернополе на вступительный экзамен абитуриентка пришла в свадебном платье.
У девушки совпали сразу два торжества - свадьба и вступительный экзамен в магистратуру Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка, - пишет 0352.ua.
Удивленным преподавателям абитуриентка объяснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали.
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Именно поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.
Администрация университета к экзаменам ее допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и правильным выбором вуза.
Вступительная кампания-2018 завершилась. Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше документов подали на Филологию и Право.
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