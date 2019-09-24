29 пассажиров автобуса сгорели заживо

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36 лет назад на Закарпатье загорелся автобус. Заживо сгорели 29 пассажиров.

Авария произошла возле села Залужье Мукачевского района.

Вечерним рейсом автобуса "Мукачево-Арданово" возвращались домой учащиеся ПТУ и работники Мукачевской трикотажной фабрики, жители сел Доробратова, Арданова, Дунковица и Бугорок.

Автобус заехал на разлитый лак, который вылился из емкости, упавшей с грузовика на дорогу. За считанные секунды автобус оказался в плену пламени, вспоминает закарпатец Василий Шетеля.

"В огненной ловушке оказалось 38 человек. Среди них трехлетний мальчик-самая младшая жертва трагедии. 4 особом удалось выскочить невредимыми. Они получили только психологические травмы. 11 не могли выбраться из автобуса, сгорев заживо, 23 были доставлены в больницу. 18 из них на протяжении 10-ти дней умерли", - пишет Василий Шетеля.

Следователи установили, емкость не была надлежащим образом закреплена в кузове, днище которого было металлическое. Скорость грузовика не была превышена. На повороте крепления оборвалось и самодельная емкость, которая герметично не закрывалась, сдвинулась, разломив борт и упала на дорогу. Лак стал выливаться.

Водитель автомашины и товаровед вышли на дорогу один со стороны направления Иршавы, а второй в направлении Мукачева и стали руками и снятой одеждой подавать знаки, чтобы транспорт, который двигается, останавливался.

"В это время ехал и автобус с людьми. Водитель автобуса немного приостановился, но, увидев, что проезжая часть практически свободна, он выехал на разлитый лак. За это время лак, как растворитель, розмягчил битумное дорожное полотно настолько, что колеса в автобусе буксовали, - рассказывает мужчина. - Водитель, нажал на газ, пытался проехать, но от выхлопной трубы лак и пары лака взорвались и сплошным пламенем обхватили автобус", - вспоминает Василий Шетеля.

Водитель успел открыть передние и задние двери и выскочить из кабины. Пассажиры выскакивали в огонь и бежали. Обгоревшие падали. 11 выбраться не смогли, сгорев в автобусе. Скорые ехали из больниц Мукачевского и Іршавского районов и стали вывозить обгорелых людей. Первые пострадавшие были довставлены в Доробратовскую участковую больницу в 16 часов. 15мин военной машиной. Всего в эту больницу было доставлено 10 человек. Другие доставлялись в г. Мукачево. В Мукачево первых пострадавших было доставлено в 16.55.

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Пострадавшим оказывали квалифицированную врачебную помощь. Санавиацией в течении 2 часов из Ужгорода прибыли врачи и с запасами лекарств, а через 4 часа в городе были специалисты из Киева тоже с запасами лекарств. Наличие необходимых медицинских препаратов, несмотря на тяжелые ожоги тела и дыхательных путей, облегчали боль пострадавшим.

Водитель автобуса был в сознании, и очень по-человечески переживал, пытался выяснить, какая ответственность ему грозит, не осознавая свое тяжелое состояние. На третью сутки трое, включая водителя автобуса, скончались в больнице, на 6-й день семеро были перевезены в реанимацию Мукачевской ЦРБ, где на протяжении 5-ти дней шестеро умерли. Один пострадавший с Доробратовской больницы и 4 из Мукачевской ЦРБ, санавиацией переведены в ожоговое отделение областной больницы. Все они выжили.

В 2003 году возвели памятный знак. К нему в день трагедии каждого года приходят родные и знакомые погибших, чтобы помолиться за их память.

Тогда советская власть замалчивала информацию об аварии. Нет ни одного фото. На следующий день положили новое асфальтовое покрытие, передает телеканал Сириус.

Крупный пожар разгорелся на Подоле в Киеве 9 июля 1811 года. Тогда за 3 дня выгорело 2068 подольских домов. В начале XIX века. Киев состоял из 3-х районов - Печерской крепости, Верхнего города и Подола. В городе проживало до 40 тыс. жителей. Большинство домов расположенных на Подоле были построены из дерева, лишь некоторые укреплялись камнем. В июле в городе стояла сильная жара. Тогда высохли колодцы и некоторые районы Днепра. Пожар начался в районе Киево-Могилянской академии и распространилась на Контрактовую площадь и Флоровский монастырь.