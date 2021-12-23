24 декабря день ангела у владельцев популярных и необычных имен

Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела отмечают только мужчины с именами Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Николай, Петр, Адам.

Мы подготовили материал, в котором рассказываем, что означают эти имена и какими характерами наделены люди, которые носят их.

Адам – мужчины с этим именем с раннего детства растут упрямыми, эмоциональными и настойчивыми. Могут становиться как успешными спортсменами, так и программистами, агрономами, ветеринарами. Адамы обычно не карьеристы. Всегда обдумывают слова и не принимают поспешных решений;

Викентий - в переводе с греческого имя означает "преуспевающий", "побеждающий". Это мужчины со спокойным характером, часто стеснительны. К поставленным перед собой целям идут медленно, но в конечном итоге их достигают. Очень любят детей;

Данило – мужчины с этим именем обычно добрые и спокойные. Не переносят ложь. Способны освоить самые разные профессии: становятся художниками, предпринимателями, поварами и т.д. Данилам тяжело в браке, потому что часто не хотят помогать женам по домашним делам. Однако много времени могут уделять воспитанию потомков;

Емельян — владельцы этого имени обычно носят принципиальный характер. Очень упрямы, что иногда причиняет вред им самим. Заранее планируют все дела. Это люди, редко имеющие большой круг общения. Обычно предпочитают иметь только несколько друзей, которым полностью доверяют;

Петр – это мужчины, которые во всех работах всегда стараются становиться лидерами. Очень тщательно относятся к своей профессиональной подготовке. Склонны к анализу и систематизации полученных знаний. Часто становятся следователями, математиками или инженерами. К будущей жене предъявляют одно требование – быть верной. На остальные качества избранницы могут не обращать внимания;

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Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями;

Николай – имя происходит от древнегреческого имени Николас. Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Николаи могут влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Иван, Степан, Евгений, Ангелина, Виктория, Фома. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах, которые имеют носители этих имен.