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пятница, 04 июня 2021 09:20

2 ч. ждали хирурга: в больнице умер 5-летний мальчик

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2 ч. ждали хирурга: в больнице умер 5-летний мальчик
Причиной смерти ребенка стала интоксикация организма. Фото: facebook.com/balakliyafm90.5

На Харьковщине 5-летний мальчик умер в больнице от острого аппендицита.

1 июня ребенка перевели в хирургическое отделение Балаклейской больницы с жалобами на боли в животе, сообщает "Балаклея FM 90.5".

"Мальчик самостоятельно поднялся на третий этаж. Родители ребенка ждали в приемной анализов и хирурга минимум 2 часа. После обследования пациента решили отправить в Харьков. Тогда мальчик сказал, что у него уже ничего не болит и начал засыпать", - говорится в сообщении.

В Харьковской областной клинической больнице №1 информацию о смерти ребенка подтвердили. Причиной стала интоксикация организма.

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15 марта в Черновцах умер 9-летний мальчик. Родители ребенка обвиняют медиков в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть их сына. Врачи уверяли родителей, что у мальчика сахарный диабет.

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Дата
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