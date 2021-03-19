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пятница, 19 марта 2021 18:10

В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков

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В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков
Родители ребенка обвиняют медиков в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть их сына. Врачи уверяли родителей, что у мальчика сахарный диабет Фото: trubyna.org.ua

15 марта в КМУ "Городская детская клиническая больница" в Черновцах умер 9-летний мальчик. Родители ребенка обвиняют медиков в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть их сына. Врачи уверяли родителей, что у мальчика сахарный диабет.

Известно, что 12 марта у ребенка начал болеть живот, однако к вечеру уже все было хорошо. На следующий день боль вернулась, к нему прибавилась температура 37,2, пишет "Чернівецький промінь".

"Он целый день был на диете, вечером сказал, что все нормально. В воскресенье утром все было хорошо, он позавтракал и поехал к бабушке с дедушкой. В 6 вечера снова сказал, что болит живот", - рассказала мать мальчика.

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Родители сразу позвонили медсестре. В 19:00 у ребенка снова поднялась температура, на этот раз до 38. Около часа ночи температура упала до 35,9. Вызвали скорую помощь.

Ребенок умер в реанимации. В медицинском заключении написали, что мальчик скончался от двусторонней вирусной пневмонии.

В полиции по факту смерти ребенка начали досудебное расследование.

В детской больнице в Киевской области умерла 12-месячная Евгения Коротенко. Начала дома задыхаться после чая со вкусом лесных ягод. Врачи не обратили внимание на предупреждение, что у ребенка может быть аллергическая реакция и отек горла.

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