Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам

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Американский актер и кинорежиссер, обладатель "Оскаров" Шон Пенн приехал на передовую к украинским воинам.

Об этом в четверг сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Пенн снимает документальный фильм об Украине.

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - сообщили в ООС.

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Кинорежиссер пообщается с украинскими военнослужащими.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - сообщили в штабе.

Ранее американский кинорежиссер был в Киеве, где проводил съемку на Аллее Героев Небесной сотни и посещал Pizza Veterano. Шон Пенн - обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Гарви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви". Он - бывший муж Мадонны.