Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам

 
Ексклюзивы
1/5
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 621
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 3114
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
8 Просмотров: 3303
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 756
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 684
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 9901
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3222
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1134
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 972
Фото
Все фото
14
8
5
9
6
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Слуга народа&quot; на Mercedes влетел под фуру
"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
Видео
Все видео
Кива сдал наградное оружие
Кива сдал наградное оружие
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 981
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2484
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1044
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 963
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8235
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 486
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 16:17

Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14

  Комментировать

Шон Пенн снимает документальный фильм об Украине.
Фото: @pressjfo.news
Кинорежиссер пообщался с украинскими воинами.
Со съемочной группой.

Американский актер и кинорежиссер, обладатель "Оскаров" Шон Пенн приехал на передовую к украинским воинам.

Об этом в четверг сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Пенн снимает документальный фильм об Украине.

"Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - сообщили в ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты обстреливают минами жилые дома

Кинорежиссер пообщается с украинскими военнослужащими.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - сообщили в штабе.

Ранее американский кинорежиссер был в Киеве, где проводил съемку на Аллее Героев Небесной сотни и посещал Pizza Veterano.

Шон Пенн - обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Гарви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви". Он - бывший муж Мадонны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 13248
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 9901
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 7848
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7281
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 6327
Политика
"Буду призвать к совместной борьбе с российской агрессией" – Порошенко вылетел на форум по безопасности в Канаде
"Буду призвать к совместной борьбе с российской агрессией" – Порошенко вылетел на форум по безопасности в Канаде Просмотров: 27
Киевсовет обратился к президенту и ВР по поводу недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции
Киевсовет обратился к президенту и ВР по поводу недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции Просмотров: 9
Кива сдал наградное оружие
Кива сдал наградное оружие
 Просмотров: 333
Соколова заявила, что имеет документы по "Вагнергейту"
Соколова заявила, что имеет документы по "Вагнергейту" Просмотров: 522
У Путина отреагировали на информацию о возможном вторжении РФ в Украину
У Путина отреагировали на информацию о возможном вторжении РФ в Украину Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
14
Доллар дорожает второй день подряд
11
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
8
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Голосов: 9218
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть