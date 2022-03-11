"Звали "руский мир", а теперь выходят в эфир говорить о войне" - сети гудят о ведущих прокремлевских каналов

В сети напомнили, как каналы Медведчука и Мураева распространяли нарративы кремлевской пропаганды.

Бывшие телеведущие прокремлевских каналов, которые были закрыты решением СНБО, теперь выходят в эфир и обсуждают российскую агрессию против Украины.

Об этом пишут украинские пользователи Facebook.

Скриншот из эфира телепроекта "FreeДом", который запустили украинские медиагруппы на базе канала иновещания UATV, опубликовала главный редактор 24 канала Елена Трубышная.

Эфир вел Владимир Полуев - ведущий канала "Україна 24", до этого работавший на прокремлевских телеканале "Наш" Мураева и связанном с кумом Путина Медведчуком "112 Україна". Рядом – нардеп от "Слуга народа" Максим Бужанский, экс-ведущий подсанкционного телеканала ZIK.

"Жалко выглядят все, кто звал сюда "русский мир", называл войну "гражданским конфликтом", взывал о "западном управлении", приглашал в эфиры азаровых и других пророссийских г@ндонов, перепощивал в соцсетях российских пропагандистов, брал "интервью"" у Шария, ездил в Минск и обсасывал там Лукашенко, призывал колотиться Спутником - а теперь все они увешались сине-желтыми флагами и называют х@лом Путина, с которым вчера призывали миллионы украинцев - "мириться" и договариваться.

Их соцсети полны патриотических постов и фото. Наиболее обескураженные закрывали свои инстаграммы. Представляю, что им там сейчас пишут.

Идите "миритесь". В Ирпене. В Мариуполь. Харьков. Пришли ваши "братья". Это вы их сюда звали.

Идите "миритесь". Идите выводите людей из Бучи, Гостомеля, Ворзеля.

Никто ничего не забудет", – пишет журналистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тамада российской пропаганды. Рассказали о телеведущем канала "Наш"

"Я не могу об этом молчать, потому что сейчас эти оборотни какого-то черта на фоне украинской символики имеют право выходить в эфир и говорить о войне.

Все те, кто работал на каналах "Наш", "Ньюзван", "112" – работали на Пукина долгие годы. Были медиа поддержкой оккупанта. Все до одного! Каждый день", - написала телеведущая Янина Соколова.

"Молчу о другом справа, который отказывался в стенах Рады вспомнить минутой молчания Героев Небесной сотни и сакрушался языковым законопроектам, пытаясь остановить их", - отметила телеведущая о Бужанском.

В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", NewsОne и ZIK. Доказательства антиукраинской деятельности телеканалов собирали восемь месяцев. В этом году СНБО ввел санкции против антиукраинского телеканала "Наш". Перед этим петиция прекратить вещание телеканала собрала 25 тыс. голосов.